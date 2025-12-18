🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 18 декабря, для всех знаков зодиака

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Фото, видео: 5-tv.ru
Сегодня 18 декабря. Это день, когда магический мир тайн приоткроет вам свою дверь и усилит интуицию.
♈️Овны
Овнам сегодня особенно важно проявить терпение. Будьте реалистами и не давите на себя.
Космический совет: прислушайтесь к советам судьбы.
♉ Тельцы
У Тельцов сегодня усилится природный шарм и обаяние. Не бойтесь использовать магию своего сердца
Космический совет: не закрывайте глаза.
♊ Близнецы
Близнецам сегодня стоит держаться в зоне комфорта. Новое не всегда лучше, а привычное даст вам уверенности.
Космический совет: держите демонов в узде.
♋ Раки
У Раков сегодня отличный день, чтобы слушать. Будьте внимательны, и мир укажет вам верный путь.
Космический совет: побеждайте без действий.
♌ Львы
Львам стоит прислушаться к мудрости сердца. Ваш внутренний мудрец может спасти многих.
Космический совет: не дайте растоптать ваше сердце.
♍ Девы
Девам нужно уделять больше внимания мелочам. Сегодня вы творец, не дайте своим трудам обрушиться из-за ошибки.
Космический совет: победите лень и мир ваш.
♎ Весы
Весам сегодня стоит трудиться, не поднимая головы. Вы близки к успеху, не дайте вам помешать.
Космический совет: ловите момент, он краток.
♏ Скорпионы
Скорпионам стоит сбавить темп и взглянуть на звезды. Помните, что черепаха в итоге обгоняет Ахиллеса.
Космический совет: планомерность лучше спешки.
♐ Стрельцы
Стрельцам сегодня нужно браться за новое. Будьте свободной птицей, которую ничего не держит, и ветер поднимет вас в небо.
Космический совет: смело отпускайте прошлое.
♑ Козероги
Козерогам стоит повременить с важными решениями. Судьба подскажет верный путь, ищите знаки.
Космический совет: внимание может предать, контролируйте.
♒ Водолеи
Водолеям необходимо вооружиться правдой. Главное — сделать ее щитом, а не мечом.
Космический совет: злая справедливость — фанатизм.
♓ Рыбы
Рыбам стоит бежать от чужих взглядов. Вырвитесь из чужих цепей и творите в одиночестве.
Космический совет: не дайте перекричать ваш голос.
