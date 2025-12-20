🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 20 декабря, для всех знаков зодиака

Что готовит новый день для представителей зодиакального круга?
Сегодня 20 декабря, это день, когда загаданное желание точно сбудется, а магия сна поможет увидеть верный путь.
♈️Овны
Овнам стоит направить свою энергию на созидание. Сегодня судьба наградит вас за каждый благой поступок.
Космический совет: пылайте любовью.
♉ Тельцы
Тельцам стоит забыть свои корни. Держаться комфорта спокойнее, но звезды уже подготовили для вас новое место.
Космический совет: дайте волю своим желаниям.
♊ Близнецы
Близнецы должны бояться своих мыслей, они как метель могут заставить вас заблудиться.
Космический совет: отделите зерна от плевел.
♋ Раки
Ракам необходимо заглянуть в свою душу. Если сегодня вы неправильно поймете собственные желания, попадете в ловушку.
Космический совет: вглядывайтесь в глаза, они не врут.
♌ Львы
Львам стоит остерегаться сплетен, сегодня каждое слово может обернуться против вас. Будьте честны.
Космический совет: не тушите внутреннее солнце.
♍ Девы
Девам не стоит переживать из-за мелочей. Сегодня каждый шаг будет тянуть за собой все сферы.
Космический совет: ищите сакральный смысл.
♎ Весы
Весам необходимо сделать выбор. Тех, кто посередине, даже в ад не станут пускать.
Космический совет: думая о других, останетесь в одиночестве.
♏ Скорпионы
Для Скорпионов пришло время трансформации. Не бойтесь темноты, загляните в самые дальние задворки своего сознания.
Космический совет: прислушайтесь к эху прошлого.
♐ Стрельцы
Стрельцы могут зажечь веру в сердцах других людей. Сегодня огонь в ваших руках, распоряжайтесь им с умом.
Космический совет: внемлите благодарности.
♑ Козероги
Козерогам нужно стать монархами собственной судьбы. Берите ответственность в собственные руки и бросайте вызов фатуму.
Космический совет: часы показывают только время.
♒ Водолеи
Водолеям нужно превратится в ловцов и ждать момента. От вас не ускользнет самая важная мысль.
Космический совет: пройдите сквозь миражи.
♓ Рыбы
Рыбам нужно перестать слушать чужие мысли. Ваша эмпатия сегодня станет проклятием.
Космический совет: ищите свою звезду.
