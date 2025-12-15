Сервис «Моспитомец» стал лучшим социальным проектом Рунета

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

На портале собрано более тысячи анкет животных из приютов.

Какую премию получил «Моспитомец»

Фото: © РИА Новости/Кирилл Каллиников

Сервис «Моспитомец» стал лауреатом национальной премии Рунета. Об этом сообщил портал mos.ru.

«Моспитомец» стал победителем премии Рунета в категории «За формирование ответственного отношения к животным».

Данный сервис — это совместный проект столичных Департамента информационных технологий и комплекса городского хозяйства. Портал помогает людям найти своего питомца, предоставляет рекомендации по уходу и информирует о программах помощи бездомным животным.

В «Моспитомце» есть каталог, в котором собрано более тысячи анкет из 13 городских приютов. Все представленные там животные чипированы, привиты и готовы стать частью новой семьи.

«Признание проекта на высоком уровне подтверждает, что технологии — это реальная помощь в решении важных городских вопросов. Сервис делает процесс знакомства с животными простым и доступным, что помогает чаще находить им дом. Это важный шаг в развитии ответственного отношения к питомцам в столице», — отметили в пресс-службе Департамента информационных технологий.

Сервис был открыт в октябре 2025 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как столичные волонтеры помогают животным в приютах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

