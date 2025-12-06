Приласкать и найти новый дом: как столичные волонтеры помогают животным в приютах

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина

Уже десятки животных находятся под их опекой.

Как столичные волонтеры помогают животным в приютах

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Москвичи помогают животным в 13 городских приютах

Около полторы тысячи волонтеров помогают животным в 13 городских приютах Москвы. Подобнее о том, как стать волонтером, говорится на сайте mos.ru.

Прежде всего, зооволонтер должен быть ответственным человеком и любить животных. Самая эффективная помощь приютам — это взять кураторство над одним или несколькими зверями.

Жители столицы приезжают на гостевые визиты, выгуливают собак, навещают кошек, составляют анкеты питомцев, а также вывозят их на выставки-пристройства и помогают им найти новых хозяев. В данный момент десятки животных находятся под опекой волонтеров.

Большую помощь в выборе собак и кошек, а также в подготовке их к переезду в новый дом оказывает сервис «Моспитомец», разработанный столичным Департаментом информационных технологий и комплексом городского хозяйства.

Ранее 5-tv.ru писал, с чего начать участие в благотворительности. В столице есть множество возможностей для того, чтобы прямо сейчас начать творить добрые дела и делиться своим вниманием с теми, кто так нуждается в поддержке. Для этого даже не нужно выходить из дома: пожертвование в пользу подопечных некоммерческих организаций (НКО) можно сделать онлайн.


