Тело выкинули с восьмого этажа: в Екатеринбурге нашли женщину со вспоротым животом

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 1 796 0

Погибшую обнаружили в сугробе у жилого дома.

В Екатеринбурге нашли тело женщины со вспоротым животом

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В Екатеринбурге нашли тело женщины со вспоротым животом

В Екатеринбурге под окнами жилого дома обнаружили тело женщины, на теле у которой имелся послеоперационный шов. Об этом URA.RU сообщили источники, близкие к силовым структурам.

«Она получила множество повреждений. Силовики разбираются в причинах случившегося», — сказал собеседник агентства.

Тело погибшей нашли в сугробе возле многоэтажного дома на улице Академика Вонсовского. По предварительной информации, у женщины были серьезные травмы брюшной полости.

«Силовики могут отрабатывать версию об убийстве. Тело, предположительно, могли выкинуть с восьмого этажа», — сказал собеседник агентства.

В то же время другой источник в правоохранительных кругах допускает, что произошедшее не связано с криминалом. Он отметил, что у женщины имелся хирургический шов после операции. 

Ранее жительница Лас-Вегаса убила свою пожилую мать и на протяжении нескольких лет уверяла полицию, что та уехала жить к родственникам. Об этом сообщает Mirror. По информации знакомых семьи, отец подозреваемой с детства приобщал ее к оккультным учениям, колдовству и сатанистским* практикам, что серьезно повлияло на формирование ее личности и дальнейшую судьбу.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

* — Движение признано экстремистским и запрещено в России

-7° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:50
Многодетные родители погибли в Бурятии из-за долга за свет
17:39
Путин подписал закон, позволяющий самозанятым получать оплачиваемый больничный
17:30
В Москве назвали самые необычные имена новорожденных
17:19
В Амурской области пенсионер 65 раз ударил гостя вилами и добил колуном
17:12
Путин подписал указ об освобождении ряда граждан от обязательных работ
17:08
Что это было? Жители Москвы из-за мороза наблюдали редкое атмосферное явление

Сейчас читают

Мохаммед Аль Тани: «Мир больше не нуждается в обещаниях. Ему нужна справедливость»
Тело выкинули с восьмого этажа: в Екатеринбурге нашли женщину со вспоротым животом
Алле Пугачевой вынесли приговор за кражу телефона
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026