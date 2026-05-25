Генерал-полковник МВД Виталий Шулика занял пост замглавы Минобороны

Его предшественник, Олег Савельев, покинул должность в связи с переходом на другую работу.

Генерал-полковник полиции Виталий Шулика назначен заместителем министра обороны России. Об этом 25 мая сообщили на сайте ведомства. 

Одновременно с приходом Шулики свой пост покинул Олег Савельев, который возглавлял аппарат военного ведомства с мая 2024 года. Как уточнили собеседники издания, он ушел «в связи с переходом на другую работу».

Новый замминистра — фигура с богатым послужным списком. Виталий Шулика родился в Краснодаре в 1970 году, окончил военное училище связи, позже — Военно-морскую академию.

В 1990-х и 2000-х годах служил на флоте в подразделениях спецсвязи. С 2009 года его карьера была связана с органами внутренних дел: прошел путь от начальника отдела в информационно-аналитическом центре МВД до заместителя министра внутренних дел Владимира Колокольцева.

Звание генерал-полковника полиции ему присвоили в 2021 году. Среди прочего, он курировал управление «П» Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД, а также руководил управлением оперативно-разыскной информации.

Савельев ранее занимал посты заместителя министра экономического развития, министра по делам Крыма, а также был аудитором Счетной палаты, курируя оборону и безопасность.

