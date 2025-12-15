В Подмосковье прошла церемония прощания с главой Реутова Филиппом Науменко

Политику было всего 39 лет.

Когда похороны главы Реутово Науменко

Фото: Telegram/Воробьёв LIVE/vorobiev_live

В Подмосковье прошла церемония прощания с главой городского округа Реутов Филиппом Науменко. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Telegram-канале.

«Сегодня мы простились с Филиппом Анатольевичем Науменко. <…> Для всей нашей команды это большая потеря. Филипп Анатольевич был отзывчивым, добросовестным и чутким руководителем. Прекрасным человеком, преданным своему делу», — написал Воробьев.

Он отметил, что Науменко много работал на благо жителей его округа, активно занимался развитием этого места и старался прислушиваться к людям.

Глава Реутова умер 13 декабря в возрасте 39 лет. Причиной смерти стала черепно-мозговая травма. Он ее получил в ДТП утром 7 декабря на трассе М-12 в Нижегородской области. Науменко впал в кому и, несмотря на усилия врачей и несколько операций, спасти его не удалось.

Предположительно, виновником аварии стал водитель служебного автомобиля главы округа. Он не рассчитал скорость и дистанцию, из-за чего произошло столкновение с крупным техническим транспортом.

В Подмосковье прошла церемония прощания с главой Реутова Филиппом Науменко

Фото: Telegram/Воробьёв LIVE/vorobiev_live

Фото: Telegram/Воробьёв LIVE/vorobiev_live

Фото: Telegram/Воробьёв LIVE/vorobiev_live

