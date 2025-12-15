Онколог объяснил, почему Карл III успешно борется с раком простаты

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

В январе 2024 года британский король перенес операцию.

Почему Карл III успешно борется с раком простаты

Фото: www.globallookpress.com/i-Images / Pool

Aif.ru: Карл III успешно борется с раком простаты благодаря ранней диагностике

Борьба британского короля Карла III с раком предстательной железы проходит успешно, поскольку у людей в зрелом возрасте опухоли развиваются медленнее, чем у молодых. Об этом в беседе с aif.ru рассказал кандидат медицинских наук, онколог Евгений Черемушкин.

«С одной стороны, онкологические процессы чаще всего проявляются именно с возрастом… Но, с другой стороны, биологическая активность клеточная потихонечку на спад идет. То есть опухоли разрастаются не так агрессивно, как у молодых», — пояснил Черемушкин.

По словам онколога, особенности рака простаты позволяют замедлять и останавливать его рост благодаря различным видам терапии. Также в случае 77-летнего британского короля важную роль сыграла ранняя диагностика.

«При малой опухоли можно добиться даже стандартными методами очень хороших результатов. То есть, чем раньше обнаружен рак, тем больше возможностей для каждого метода лечения», — рассказал Черемушкин.

В январе 2024 года Карл III перенес операцию, связанную с его болезнью — раком предстательной железы. Официально о его недуге Букингемский дворец объявил в феврале. С тех пор Карл III стал реже появляться на публике, но продолжает исполнять свои рабочие обязанности.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Карл III обратится к нации с посланием о борьбе с раком.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

