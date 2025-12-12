Прервал молчание: Карл III обратится к нации с посланием о борьбе с раком

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 38 0

Эту речь 77-летний король Великобритании записал еще в конце ноября.

Король Великобритании Карл III о борьбе с раком

Фото: www.globallookpress.com/Keystone Press Agency

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Карл III записал обращение к нации и рассказал о борьбе с раком

Британский король Карл III записал обращение к нации, посвященное его борьбе с раком. Об этом сообщает Daily Mail.

Монарх решил публично рассказать о своем опыте в рамках масштабной благотворительной акции «Борись против рака 2025». Транслировать обращение будет Channel 4.

Известно, что эту речь 77-летний король Великобритании записал еще в конце ноября в Утренней гостиной Кларенс-хауса. Главная цель — призвать британцев проходить профилактическое медицинское обследование.

Карл III расскажет о важности ранней диагностики этого недуга и поделится деталями своего диагноза. Для британской монархии это беспрецедентный случай, так как обычно они придерживаются политики конфиденциальности в вопросах здоровья.

В январе 2024 года Карл III перенес операцию, связанную с его болезнью — раком предстательной железы. Официально о его недуге Букингемский дворец объявил в феврале. С тех пор Карл III стал реже появляться на публике, но до сих пор продолжает исполнять свои рабочие обязанности.

Ранее 5-tv.ru писал, что раскрыты подробности похорон Карла III. Пригласят ли принца Гарри на церемонию?

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+4° Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.34
1.44 92.94
1.56
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 12 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

18:54
Прогулочные маршруты и гиды с ИИ: на портале «Узнай Москву» появилась новогодняя страница
18:52
Процесс долгий: юрист прокомментировал арест имущества Google France
18:43
Умерла британская писательница Джоанна Троллоп
18:42
Молодежные сборные России по волейболу допустили до международных турниров
18:41
«Это было безумие»: на острове «для богачей» в США произошла массовая драка
18:28
Арест не рассматривался: новые подробности дела экс-продюсера «Ласкового мая»

Сейчас читают

Суд вновь рассмотрит спор о распределении 40,5 млн рублей Елены Блиновской
«Какой от этого выхлоп?» — Долина не по своей воле дала интервью о квартире
«Детский крик в лесу»: историю исчезновения Усольцевых перевернули показания новых свидетелей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026