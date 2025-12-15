Сафонова убрали с общего фото «ПСЖ» перед финалом Межконтинентального кубка

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 20 0

При этом на видео российский голкипер был запечатлен.

Почему Сафонова убрали с общего фото ПСЖ

Фото: © РИА Новости/Нафис Сиразетдинов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Российского голкипера Матвея Сафонова, выступающего за парижский футбольный клуб «ПСЖ», стерли с командного фото перед стартом Межконтинентального кубка.

На странице команды в социальной сети Х было опубликовано видео, на котором все игроки команды выстроились перед самолетом, чтобы сделать общий снимок перед вылетом на матч. На фото был и Матвей Сафонов — он стоял за спиной грузинского нападающего Хвичи Кварацхелии.

«К взлету готовы!» — подписала пост пресс-служба парижского клуба.

Однако позже, в преддверии Межконтинентального кубка, на сайте «ПСЖ» опубликовали релиз, к которому была прикреплена фотография команды, но Сафонова на ней почему-то нет. Любители футбола недоумевали, по какой причине вратаря «замазали» на фото.

Вскоре в ситуацию вмешался сам Сафонов и объяснил, что на самом деле на фотографии он есть.

«Вам может показаться, что меня здесь нет, но я здесь есть. Всегда чувствовал себя некомфортно, пытаясь поместиться на общих фотографиях. Мое мнение, что если тебя перекрывают на фотке — расслабься и не порть фотографию. P. S. пошло много новостей, что использовался фотошоп», — написал Сафонов в Telegram-канале.

«ПСЖ» 17 декабря сыграют в финале Межконтинентального кубка с бразильским «Фламенго». Сафонов сыграл в трех последних матчах «ПСЖ» — против «Ренна» (5:0), «Атлетика» (0:0) и «Метца» (2:3).

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Сафонов с «ПСЖ» завоевал титул чемпиона Франции досрочно.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-7° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
79.73
0.39 93.56
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

16:24
В пяти километрах от турбазы: состояние найденных в Пермском крае туристов оценили специалисты
16:11
Онколог объяснил, почему Карл III успешно борется с раком простаты
16:06
Сафонова убрали с общего фото «ПСЖ» перед финалом Межконтинентального кубка
16:00
Volkswagen закроет завод в ФРГ впервые за 88 лет из-за финансовых проблем
15:44
Пропавшие в Пермском крае туристы найдены живыми
15:30
Новогодние представления для детей участников СВО пройдут на юго-востоке столицы

Сейчас читают

Мохаммед Аль Тани: «Мир больше не нуждается в обещаниях. Ему нужна справедливость»
«Настроение было не очень»: мать ранившего учителя школьника объяснила его поступок
Исправлял оценки: в Петербурге девятиклассник ударил ножом учителя математики
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026