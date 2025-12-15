Делает первые шаги: Камала Харрис готовится к новой президентской гонке

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук 64 0

В 2024 году она уже боролась за данный пост, но проиграла.

Попытается ли вновь Камала Харрис стать президентом США

Фото: www.globallookpress.com/Freddie Everett/State Department

Axios: Камала Харрис готовится к новой президентской гонке

Бывший вице-президент США Камала Харрис начала готовится к новой президентской гонке. Об этом сообщило издание Axios со ссылкой на членов Демократической партии Соединенных Штатов. По мнению многих ее представителей, выступление Харрис перед Национальным комитетом Демократической партии в Лос-Анджелесе 12 декабря говорит о ее подготовке к новой политической гонке в 2028 году.

Во время своей речи она отказалась от прошлой риторики, в которой защищала политику предыдущего американского лидера Джо Байдена. Харрис стала придерживаться мнения, что и демократы, и республиканцы не смогли оправдать доверие граждан, а правительство не удовлетворяет нужды народа.

Данное выступление и расширенный тур в поддержку собственной книги «107 дней» являются ее первыми шагами как кандидата к предстоящим президентским выборам, уверены собеседники издания.

Также у Харрис запланировано выступление в штате Южная Каролина. Этот регион всегда считался у демократов критически важным в политических гонках. Кроме того, бывший вице-президент пользуется большой популярностью у темнокожего населения Соединенных Штатов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что и сама Камала Харрис не исключила своего повторного участия в президентской гонке в США. 

