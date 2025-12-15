Подведены итоги очередного раунда переговоров по Украине в Берлине

Глава киевского режима Владимир Зеленский уже второй день в Германии проводит консультации по поводу так называемого «мирного плана США». Очередной раунд переговоров с американской делегацией, как сообщают украинские СМИ, завершился. Итоги встречи не раскрывают, однако немецкие таблоиды пишут, что Киев готов провести президентские выборы в течение 100 дней, а также отказаться от вступления в НАТО.

К обсуждению соглашения присоединятся и европейские лидеры. За обстановкой в Берлине следит корреспондент «Известий» Виталий Чащухин.

Еще одна многочасовая сессия завершена, но Берлин дает повод первым делом обсуждать не ее итоги, а уровень охраны киевского гостя. Как же его сильно оберегают: десятки машин с мигалками, полицейский броневик выезжает со стороны ведомства федерального канцлера, два реанимобиля в хвосте колонны и один — на перекрестке. Случись что — сразу откачают и вернут за стол.

Обессилеть можно было только от продолжительности этих переговоров — несколько раундов по совокупности длились двое суток подряд. По предварительным и очень скудным утечкам, Киев готов к проведению выборов в течение 100 дней и отказу от стремления в НАТО в обмен на американские гарантии безопасности, причем с акцентом на ратификацию в американском Конгрессе.

Вашингтон продавливает уступки по Донбассу и ограничениям украинской армии. С новым трамповским дэдлайном — до Рождества. Европа на нервах: в первую очередь, это ее подталкивают на «сделку любой ценой» в разделе Украины. А как иначе объяснить, что место встречи — Берлин, а не Киев или, на худой конец, украинское посольство. Так кто же с кем пытается на самом деле договориться?

На подмогу Киеву сегодня в Берлине высаживается целый европейский десант, тяжелая артиллерия, включая Урсулу фон дер Ляйен, генсека НАТО Рютте, британского премьера Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона.

На полях берлинского саммита уже прошла встреча Зеленского с финским президентом Александром Стуббом. И судя по всему, на Киев начинают оказывать давление не только из Вашингтона.

«Мы надеемся, что к Рождеству у нас что-нибудь получится. Но после того, как мы заключим соглашение между Европой, США и Украиной, Россия также должна его одобрить. Так что мы еще далеки от сделки», — сказал президент Финляндии Александр Стубб.

Каждый хочет заполучить не обещания, а именно обязательства. И при этом пока неизвестно, сдвинулся ли самый болезненный вопрос территориальных уступок. Зеленский и вчера, и сегодня настаивал на «заморозке» нынешней линии соприкосновения.

Тем временем в Брюсселе — полным ходом подготовка к итоговому саммиту лидеров ЕС, к которому они подходят в полном раздрае. Самый принципиальный вопрос под конец года — даже не война, а где брать на нее деньги...

«Брюссель планирует отправить на Украину еще 80 тысяч миллиардов форинтов. Из них около 46 тысяч миллиардов форинтов пойдут на вооружение Украины. Такое решение лишь продлит войну», — считает министр иностранных дел и внешней торговли Венгрии Петер Сийярто.

Кая Каллас включает самый настоящий режим тревоги: на праздники никто не расходится.

«Это очень важная неделя для вопросов финансирования. Мы не покинем встречу, пока не получим результат», — заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

С учетом непрекращающихся попыток конфисковать российские активы, у ЕС настолько плохи дела, что уже и 200 миллиардов лишних в кармане нет. А значит, и затягивание урегулирования явно работает не в пользу самой Европы. И чем дольше сегодня в Берлине будут делать финальную сверку соглашения, тем невыгоднее будут становиться формулировки с каждым новым раундом. С учетом того, что на фронте-то продолжают говорить не дипломаты, а пушки.

