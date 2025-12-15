Захарова: среди жертв теракта на пляже в Сиднее есть россияне

Среди жертв террористического акта на пляже Бонди в Сиднее есть россияне, постоянно проживающие на территории Австралии. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее комментарий опубликован на официальном сайте ведомства.

«Как стало известно, среди жертв теракта, к сожалению, есть и наши соотечественники, постоянно проживающие в Австралии», — указала дипломат.

По словам Захаровой, Москва приняла новости о теракте с глубоким прискорбием и решительно осудила варварское нападение экстремистов.

«Неизменно выступаем за бескомпромиссную борьбу с терроризмом во всех его формах и проявлениях», — заявила Захарова.

Стрельба на пляже произошла 14 декабря. Люди праздновали первый день еврейского праздника Хануки в парке недалеко от берега — по ним открыли огонь двое злоумышленников. В результате нападения погибли 16 местных жителей. Нападавшими оказались 50-летний мужчина и его 24-летний сын.

В числе погибших, по предварительным данным, есть дети и полицейские. По информации агентства Reuters, в больницах остаются 40 пострадавших, часть в тяжелом состоянии. Возраст раненых — от десяти до 87 лет. Атаку квалифицировали как теракт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что на мусульманском кладбище в Сиднее нашли свиные головы после теракта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.