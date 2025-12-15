Лавров: Россия отстаивает право Ирана на мирный атом

|
Алексей Мокряков
Министр иностранных дел РФ дал интервью «Гостелерадио Ирана».

О чем Лавров рассказал в интервью для иранских сми

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Российская Федерация отстаивает право Ирана на мирный атом. Об этом в интервью «Гостелерадио Ирана» рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Россия, подчеркнул глава МИД, осуждает удары по исламской республике и не видит доказательств нарушений со стороны Тегерана.

Кроме того, Лавров отметил, что практика замораживания как российских, так и иранских активов подтверждает лишь одно: Запад прибегает к воровству и нарушению рыночных принципов.

Между РФ и Ираном, также напомнил министр иностранных дел, действует Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. РФ всегда будет выступать в поддержку Ирана в борьбе за его законные права. 

Ранее Сергей Лавров и глава МИД Египта Бадр Абдельати обсудили ситуацию вокруг иранской ядерной программы. Об этом сообщал 5-tv.ru. В заявлении указано, что министры обменялись оценками по ряду международных и региональных вопросов и подтвердили приверженность политико-дипломатическим методам урегулирования, включая поиск решений, способных предотвратить рост напряженности вокруг иранского досье.

