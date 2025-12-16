Столетний актер Дик Ван Дайк раскрыл свой секрет долголетия

Актер Дик Ван Дайк о том, как дожил до 100 лет: Избавился от алкоголя и сигарет

Голливудская легенда Дик Ван Дайк отпраздновал 100-летие 13 декабря. Актер работает до сих пор и поделился профессиональными секретами — успешного актерства и долголетия.

Как признался артист, в молодости, как и большинство людей, он не думал о здоровье и о том, какой будет его старость. Он со страстью предавался вредным привычкам и вообще всему, что ему нравилось. Но со временем понял, что о будущем стоит позаботиться.

Как сообщило издание People, на благотворительном мероприятии в своем доме в Малибу Дик Ван Дайк поделился, что, только перешагнув 50-летний рубеж, осознал, насколько зависим от сигарет и спиртного. И бросил вредные привычки.

«Если мне что-то нравится, я не знаю меры. Я избавился от алкоголя и сигарет — и, наверное, именно поэтому я до сих пор здесь», — сказал актер.

Кроме того, важно позитивно относиться к миру — это продлевает жизнь. По словам артиста, он никогда не испытывал ненависти. И это, по его мнению, одна из главных причин долголетия.

А чтобы поделиться знаниями с большим количеством людей, Ван Дайк написал книгу «100 правил жизни до 100 лет», она увидела свет совсем недавно. В своем труде актер вспоминал о работе в кино и телевизионных программах, о «Шоу Дика Ван Дайка», а также о принципах жизни, которые помогли ему сохранить энергию и любовь к профессии.

Дик Ван Дайк отдал кинематографу более 70 лет. У него шесть премий «Эмми», а также «Грэмми» и «Тони», дважды получал премию Гильдии киноактеров США за достижения и награду Центра Кеннеди. Его имя увековечили на голливудской «Аллее славы» и в Зале славы телевидения. Он носит звание легенды «Диснея». Публика знает его по фильмам «Мэри Поппинс», «Так держать!», «Ночь в музее», сериалам о детективе Коломбо.

