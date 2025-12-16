Путешествие отменяется: с каким долгом россиян не выпустят за границу

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 20 0

Отпуск в новогодние каникулы может отменить даже небольшая задолженность.

С каким долгом россиян не выпустят за границу

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Общественник Гуреев: выезд из России могут закрыть из-за долга в 10 тысяч рублей

Долг, в том числе по алиментам, от десяти тысяч рублей может стать причиной запрета на выезд из России. Об этом РИА Новости сообщил председатель Общественного совета при Федеральной службе судебных приставов (ФССП) Владимир Гуреев.

Он подчеркнул, что ограничение вводят, только если должник игнорирует требования по срокам, установленные судебным приставом в исполнительном документе. А возможность оплатить долг дают сразу после возбуждения производства.

«Приставы выносят ограничения на выезд из России, если у гражданина имеется долг, превышающий десять тысяч рублей, по взысканию алиментов, возмещению вреда жизни или здоровью, возмещению вреда в связи со смертью кормильца, имущественному ущербу и (или) моральному вреду, и по иным долгам — 30 тысяч рублей», — рассказал собеседник агентства.

Ранее 5-tv.ru сообщал, с 1 ноября в России вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, которые позволят взыскивать задолженности по налогам без обращения в суд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.45
-0.28 93.23
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 15 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

4:44
Пентагон напомнил Санта-Клаусу о защите неба над США
4:25
Путешествие отменяется: с каким долгом россиян не выпустят за границу
4:06
Призывники в Норвегии пожаловались на условия в казарме
3:47
Похудевший на 80 килограммов Александр Морозов сделал пластическую операцию
3:28
Экс-депутата Госдумы Юрия Напсо объявили в розыск
3:09
Столетний актер Дик Ван Дайк раскрыл секрет долголетия

Сейчас читают

Мохаммед Аль Тани: «Мир больше не нуждается в обещаниях. Ему нужна справедливость»
Меньше семи часов сна — минус годы жизни: пять способов заснуть быстрее
Неуловимый и безоружный: мужчина дважды ограбил один и тот же банк за двое суток
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026