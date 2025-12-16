Эра Огненной Лошади в правильном цвете: как украсить дом к Новому году

Дизайнер Сургаева: новогодний интерьер должны объединять идея и цветовая палитра

До Нового года всего две недели — и это только кажется, что времени на украшение дома предостаточно. Дни пролетят незаметно, и придется наскоро разбрасывать по жилищу гирлянды в последний момент. Чтобы праздничное настроение поселилось в жилище уже сейчас, пора начинать разрабатывать оформление.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru дизайнер интерьера Валерия Сургаева посоветовала первым делом определиться со стилистикой и цветовой палитрой праздника. Более стильно и цельно выглядят украшения в одной гамме, которая связывает даже разноплановые элементы. А можно сконцентрироваться не на цвете, а на сюжете. Например, сделать Новый год в атмосфере сказки о Гарри Поттере или в русском стиле.

«Можно украсить елку матрешками, леденцами, конфетами. Здесь главное, в общем, не переборщить и выдержать вот эту единую нотку», — отметила Сургаева.

Как напомнила эксперт, наступает год Красной Огненной Лошади, и актуальны будут все оттенки красного или терракотового. Основную гамму можно дополнить золотыми деталями или другими акцентными цветами. Но есть риск перестараться с яркостью, так что осторожным людям дизайнер рекомендовала сначала собрать «базу» из более нейтральных тонов — зеленого или коричневого.

«Также я хотела бы напомнить, что есть такое направление, как аромадизайн. Ароматы — это то, что создает нам настроение. Можно сделать какие-то натуральные элементы типа апельсиновых корок или ветки елки поставить. Либо купить готовые диффузоры, добавив какие-то цитрусовые нотки, ароматы глинтвейна, может быть, шоколад появится», — добавила Сургаева.

Важнейший аспект в интерьере — световой декор. Важно, чтобы все гирлянды, лампочки, фонарики и свечи давали свет одной температуры — мягкий, теплый желтый, а не больнично-белый. И не забывайте про декор, сделанный своими руками. Подключите к его созданию детей, проведите время весело и с пользой, за творчеством.

«Это то, что создает в интерьере уникальность, индивидуальность вашей семьи. Всегда это смотрится очень душевно и мило», — заключила дизайнер.

