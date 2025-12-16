Эра Огненной Лошади в правильном цвете: как украсить дом к Новому году

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 2 035 0

Сделать праздник красивым легко, если сначала выбрать концепцию, а потом заниматься деталями.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Дизайнер Сургаева: новогодний интерьер должны объединять идея и цветовая палитра

До Нового года всего две недели — и это только кажется, что времени на украшение дома предостаточно. Дни пролетят незаметно, и придется наскоро разбрасывать по жилищу гирлянды в последний момент. Чтобы праздничное настроение поселилось в жилище уже сейчас, пора начинать разрабатывать оформление.

В эксклюзивном интервью 5-tv.ru дизайнер интерьера Валерия Сургаева посоветовала первым делом определиться со стилистикой и цветовой палитрой праздника. Более стильно и цельно выглядят украшения в одной гамме, которая связывает даже разноплановые элементы. А можно сконцентрироваться не на цвете, а на сюжете. Например, сделать Новый год в атмосфере сказки о Гарри Поттере или в русском стиле.

«Можно украсить елку матрешками, леденцами, конфетами. Здесь главное, в общем, не переборщить и выдержать вот эту единую нотку», — отметила Сургаева.

Как напомнила эксперт, наступает год Красной Огненной Лошади, и актуальны будут все оттенки красного или терракотового. Основную гамму можно дополнить золотыми деталями или другими акцентными цветами. Но есть риск перестараться с яркостью, так что осторожным людям дизайнер рекомендовала сначала собрать «базу» из более нейтральных тонов — зеленого или коричневого.

«Также я хотела бы напомнить, что есть такое направление, как аромадизайн. Ароматы — это то, что создает нам настроение. Можно сделать какие-то натуральные элементы типа апельсиновых корок или ветки елки поставить. Либо купить готовые диффузоры, добавив какие-то цитрусовые нотки, ароматы глинтвейна, может быть, шоколад появится», — добавила Сургаева.

Важнейший аспект в интерьере — световой декор. Важно, чтобы все гирлянды, лампочки, фонарики и свечи давали свет одной температуры — мягкий, теплый желтый, а не больнично-белый. И не забывайте про декор, сделанный своими руками. Подключите к его созданию детей, проведите время весело и с пользой, за творчеством.

«Это то, что создает в интерьере уникальность, индивидуальность вашей семьи. Всегда это смотрится очень душевно и мило», — заключила дизайнер.

Ранее 5-tv.ru писал о новогоднем дресс-коде 2026-го.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.45
-0.28 93.23
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:44
Россияне рассказали, из-за чего ссорятся с соседями
7:30
«Мста-Б» уничтожила пункт управления дронами ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО
7:18
Статуя Свободы рухнула в Бразилии
7:04
Страшный прогноз: ошибка переводчицы о НАТО застала Зеленского врасплох
6:49
За подделку справок об опасных болезнях собрались ввести уголовное наказание
6:30
Эра Огненной Лошади в правильном цвете: как украсить дом к Новому году

Сейчас читают

Мохаммед Аль Тани: «Мир больше не нуждается в обещаниях. Ему нужна справедливость»
Меньше семи часов сна — минус годы жизни: пять способов заснуть быстрее
Неуловимый и безоружный: мужчина дважды ограбил один и тот же банк за двое суток
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026