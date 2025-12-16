Россиянку смыло потоком воды из-за наводнения на Бали

Трагедия произошла на Бали, где во время наводнения погибла россиянка.

Тело туристки обнаружили под мостом, когда уровень воды начал падать. Полиция предполагает, что девушку смыло потоками воды, когда она ехала на мопеде.

В полиции сообщили, что из-за сильных дождей мощное течение образовалось в районе моста.

После проливных дождей, которые шли несколько дней, часть острова оказалась сильно затоплена.

Туристам, путешествующим по Бали сейчас и в ближайшие недели, настоятельно порекомендовали проявлять осторожность, особенно в затопленных или подверженных наводнениям районах. Бали и вся Индонезия переживают один из самых разрушительных сезонов дождей за последнее время.

На Суматре в начале этого месяца более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения. В сентябре на Бали зафиксировали самое сильное наводнение за более чем 70 лет, которое привело к масштабным разрушениям в центральной части Денпасара.

