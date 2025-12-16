Россиянку смыло потоком воды из-за наводнения на Бали

Тело туристки обнаружили под мостом, когда уровень воды начал падать.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Dicky Bisinglasi; 5-tv.ru

Трагедия произошла на Бали, где во время наводнения погибла россиянка.

В полиции сообщили, что из-за сильных дождей мощное течение образовалось в районе моста.

После проливных дождей, которые шли несколько дней, часть острова оказалась сильно затоплена.

Туристам, путешествующим по Бали сейчас и в ближайшие недели, настоятельно порекомендовали проявлять осторожность, особенно в затопленных или подверженных наводнениям районах. Бали и вся Индонезия переживают один из самых разрушительных сезонов дождей за последнее время.

На Суматре в начале этого месяца более миллиона человек были вынуждены покинуть свои дома из-за наводнения. В сентябре на Бали зафиксировали самое сильное наводнение за более чем 70 лет, которое привело к масштабным разрушениям в центральной части Денпасара.

