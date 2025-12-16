Статуя Свободы рухнула в Бразилии

Копия самого известного американского памятника рухнула на фоне вывески «Макдоналдса».

Копия Статуи Свободы рухнула в Бразилии

Эффектные кадры из Бразилии. В городе Порту-Алегри из-за сильного ветра рухнула Статуя Свободы — копия символа американской демократии.

И еще более символично, что это произошло на фоне вывески «Макдоналдса» — еще одного маркера американской культуры.

На кадрах видно, как 35-метровый памятник наклонился из-за сильного ветра, после чего рухнул с пьедестала на асфальт рядом с припаркованным автомобилем. При падении от монумента отвалились голова и рука.

Никто не пострадал. Местные СМИ сообщают, что монумент находился в аварийном состоянии. Пока неизвестно, будут ли его восстанавливать.

Пользователи в соцсетях в шутку заявили, что случилось «крушение демократии», а президент США Дональд Трамп уже готовится ввести войска в Бразилию, чтобы восстановить порядок.

