Цена градуса: алкогольные напитки резко подорожают в 2026 году

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 60 0

О повышении стоимости спиртного уже предупредили производители и представители Минфина.

Насколько подорожает алкоголь в России в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Шапкин: Минимальные цены на водку, бренди и коньяк вырастут в 2026 году

В наступающем 2026 году вырастут минимальные цены на крепкий алкоголь, в том числе виски, водку, коньяк и бренди. Об этом журналистам издания URA.RU рассказал руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.

По словам эксперта, ожидается очередное повышение акцизов, а за ним — снижение продаж. Вероятнее всего, отметил Шапкин, в середине 2026-го будет достигнут очередной рекорд по сокращению потребления алкоголя.

«Минфин уже предложил снова увеличить минимальные розничные цены на водку, виски, коньяк и бренди», — напомнил он.

Прежде о повышении стоимости спиртных напитков в начале года предупреждали крупные производители соответствующей продукции. Они даже заблаговременно разослали ритейлерам письма с данными об удорожании в среднем на 10-17%. Причинами назывались рост акцизов, себестоимости и налоговой нагрузки.

Ранее 5-tv.ru считал, во сколько россиянам обойдется праздничный стол в этом году. По сравнению с предыдущим, Новый год подорожал на 15%. Но есть способы накормить гостей любимыми блюдами, не спуская весь семейный бюджет за один вечер.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.45
-0.28 93.23
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

9:27
Голос Маликова, лицо Баскова: как мошенники разводят россиян на именах звезд
9:20
В Роскосмосе опровергли заявления о прекращении пилотируемой программы
9:11
Стармер: «коалиция желающих» подготовила планы по развертыванию войск на Украине
8:59
Средства ПВО уничтожили 83 беспилотника за ночь над регионами России
8:48
Женщина спряталась в холодильнике магазина на ночь и умерла
8:34
Силы ПВО РФ сбили беспилотник, летевший на Москву

Сейчас читают

Мохаммед Аль Тани: «Мир больше не нуждается в обещаниях. Ему нужна справедливость»
Неуловимый и безоружный: мужчина дважды ограбил один и тот же банк за двое суток
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026