Голодавший месяц крокодил убил 16-летнюю девушку

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 63 0

Хищник утащил ее под воду на глазах у очевидцев, тело до сих пор не нашли.

Фото: www.globallookpress.com/Cover Images

Daily Monitor: голодавший 30 дней крокодил съел 16-летнюю девушку

В Уганде жертвой нападения крокодила стала 16-летняя девушка. О трагедии сообщает местное издание Daily Monitor.

По информации СМИ, инцидент произошел на озере Виктория. Подросток по имени Намирембе Намириму приехала к родственникам на каникулы и отправилась к водоему, чтобы набрать воды. В этот момент из озера внезапно появился крокодил, который схватил девушку и утащил ее под воду.

Представители природоохранных служб сообщили, что перед нападением хищник не питался около 30 дней, что могло спровоцировать агрессивное поведение.

Очевидцы рассказали, что видели, как крокодил несколько раз всплывал на поверхность, держа девушку в пасти. После этого он исчез в воде.

Поиски тела продолжались в течение нескольких дней, однако результатов они не дали. По наводке местных рыбаков, спасатели обследовали участок, где крокодил обычно прячет свое потомство, но и там останков девушки обнаружить не удалось.

