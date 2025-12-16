В посольстве РФ сообщили о похищении в Мьянме трех россиян

Элина Битюцкая
Родственники пострадавших обратились за помощью.

Сколько россиян похитили в Мьянме

Фото: www.globallookpress.com/Chris Jung

В Мьянме были похищены трое граждан России, которые, вероятно, оказались принуждены к работе в мошеннических кол-центрах. Об этом сообщил консульский отдел посольства РФ в Мьянме.

«В настоящее время в работе находятся три аналогичных обращения по гражданам России от их родственников и знакомых», — заявили в дипмиссии, отвечая на вопрос ТАСС.

По всем случаям уже направлены официальные ноты в министерство иностранных дел Мьянмы, и посольство активно взаимодействует с местными властями для расследования и помощи пострадавшим.

Ранее, 15 декабря, вице-президент Единого координационного центра поддержки соотечественников за рубежом (ЕКЦС) Иван Мельников сообщил о похищении в Мьянме российской фотомодели, оказавшейся в рабстве у местных жителей.

Эта история, вероятно, является одним из трех рассматриваемых случаев.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что россиянин привез в ноге личинку паразита с Мальдив. Медики обнаружили существо при обследовании, когда мужчина пожаловался на боль и шевеление под кожей стопы.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

