По стопам отца: Дональд Трамп-младший обручился с моделью Беттиной Андерсон
Пара рассказала о своих отношениях в конце 2024 года.
Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/AJT/imageSPACE
Старший сын президента США Дональд Трамп-младший объявил о помолвке с моделью Беттиной Андерсон. Об этом он сообщил в Белом доме, о чем свидетельствует опубликованный видеофрагмент.
«Она сказала да», — заявил Трамп-младший, кратко прокомментировав произошедшее.
Пара объявила о своих отношениях в конце 2024 года, однако Беттина уже имеет связи с известной семьей. Например, она была официально приглашена на инаугурацию Дональда Трампа-старшего.
Прежде, чем начать встречаться с Андерсон, Дональд несколько лет состоял в отношениях с журналисткой Кимберли Гилфойл. Кроме того, он был женат на модели Ванессе Хейден с 2005 по 2018 год. В этом браке у них родилось пятеро детей: две дочери и трое сыновей.
