По стопам отца: Дональд Трамп-младший обручился с моделью Беттиной Андерсон

Элина Битюцкая
Пара рассказала о своих отношениях в конце 2024 года.

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/AJT/imageSPACE

Старший сын президента США Дональд Трамп-младший объявил о помолвке с моделью Беттиной Андерсон. Об этом он сообщил в Белом доме, о чем свидетельствует опубликованный видеофрагмент.

«Она сказала да», — заявил Трамп-младший, кратко прокомментировав произошедшее.

Пара объявила о своих отношениях в конце 2024 года, однако Беттина уже имеет связи с известной семьей. Например, она была официально приглашена на инаугурацию Дональда Трампа-старшего.

Прежде, чем начать встречаться с Андерсон, Дональд несколько лет состоял в отношениях с журналисткой Кимберли Гилфойл. Кроме того, он был женат на модели Ванессе Хейден с 2005 по 2018 год. В этом браке у них родилось пятеро детей: две дочери и трое сыновей.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что после развода певица Эльвира Т призналась, что не хотела выходить замуж за Александра Гречаника.

По словам артистки, в тот момент она не была готова принимать столь серьезное решение, а заставлять возлюбленного ждать ответ при полном зале не решилась — не хотела ставить его в неловкое положение.

