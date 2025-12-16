Кто должен нести ответственность? Лифты в России получат электронные паспорта

Лифты в России получат электронные паспорта

Российские лифты получат электронные паспорта. Это прежде всего нужно, чтобы оперативно отслеживать их техническое состояние и объединить информацию в единую базу данных по аналогии с техпаспортами автомобилей. В цифровых документах будет прописано, кто и когда проводил ремонт оборудования и какие комплектующие использовали. Как это отразится на безопасности — корреспондент «Известий» Линар Гиннатуллин расскажет.

Утро для жителей элитной столичной многоэтажки начинается с очереди к лифту. В тридцатиэтажных башнях, где живут несколько сотен людей, в лучшем случае работает лишь один подъемник.

И это далеко не единственная проблема. Лифты словно живут своей жизнью: двери закрываются лишь наполовину, с потолка может течь вода. А когда створки все-таки сходятся, кабина либо не трогается с места, либо просто перестает реагировать панель управления.

Жители регулярно пролетают несколько этажей вниз, пока не сработает система аварийной остановки. Несмотря на очевидную проблему, управляющая компания словно не замечает происходящего.

«Люди жалуются на пролетание лифтов, а УК говорит — нет, этого не было», — рассказал житель дома с проблемными лифтами Кирилл Журавлев.

В подобную ситуацию попала семейная пара из Стерлитамака. Лифт остановился на первом этаже, но двери не открылись, и он с грохотом упал вниз.

Пока в УК отмалчиваются, на заводе по производству лифтов говорят: главное — сработала система безопасности.

«Если скорость увеличивается больше чем на 15% — срабатывают клиновые ловители, это механическая часть. Они вклиниваются в направляющие, лифт останавливается», — рассказали на производстве.

По мнению инженеров, корень проблем с лифтами кроется в несвоевременном и неправильном обслуживании.

«Работает безотказно, при условии, если лифт проходит постоянные технические осмотры, освидетельствование и так далее», — отметил сотрудник лифтостроительного завода Сергей Разбоев.

Сейчас обслуживать лифты в многоквартирных домах может кто угодно. Часто у таких компаний нет необходимых инструментов и квалифицированных работников.

«Ответственность не только за производство лифта, но и за его монтаж и правильную эксплуатацию должен нести завод-производитель. Сейчас это не так», — отметил первый заместитель генерального директора ПАО «ДОМ. РФ» Алексей Нидэнс.

Пока сложно точно установить, на каком этапе — производстве, монтаже или эксплуатации — были допущены ошибки. Решением может стать внедрение цифрового паспорта лифта.

«От производства на заводе через монтаж, через последующую эксплуатацию, все ремонты, которые проводились, все технические обслуживания, то есть мы все это будем видеть в рамках паспорта каждого лифта», — рассказал первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

К примеру, производство уже прошло этап глубокой автоматизации и доказало свою эффективность.

Здесь собирается каждый четвертый лифт в стране. И несмотря на такой масштаб производства, людей в цеху относительно мало. Потому что процесс автоматизирован и требует минимального участия человека.

Правда, автоматические линии и многие комплектующие для лифтов по-прежнему иностранного производства. Цифровой паспорт может упростить контроль и обслуживание, но доступность комплектующих для лифтов в российских многоэтажках — все также вопрос проблемный. А значит, очереди по двадцать минут и риски для жизни никуда не исчезают.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.