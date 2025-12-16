Задержан напавший на учеников в школе в Подмосковье

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров Эксклюзив 115 0

Детей эвакуировали из здания.

Напавший на учеников в школе в Подмосковье задержан

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

В Одинцовском округе задержан школьник, который напал с ножом на троих человек. Об этом 16 декабря сообщил источник 5-tv.ru.

Инцидент произошел в общеобразовательной школе, расположенной в поселке Горки-2. Учащийся средней школы пришел в учебное заведение с холодным оружием и нанес травмы нескольким детям. По предварительной информации, в результате нападения один ученик погиб, еще как минимум трое получили ранения различной степени тяжести.

После происшествия нападавший был задержан. В настоящее время обстоятельства случившегося уточняются, с подростком работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее 5-tv.ru публиковал первые видеокадры с места событий. На записи видно, как учащиеся и взрослые в спешке покидают здание школы и укрываются в подъезде ближайшего жилого дома. Предположительно, в учебном заведении была организована срочная эвакуация.

На месте происшествия дежурят как минимум три бригады скорой помощи, два реанимобиля и шесть полицейских машин. Экстренные службы продолжают работу, проводится проверка.

