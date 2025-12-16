В Москве начался финал первой олимпиады по робототехнике

В Москве начался заключительный этап первой Открытой всероссийской технологической олимпиады по робототехнике «От кода к взлету». Об этом сообщает портал mos.ru.

Соревнования проходят с 16 по 22 декабря на базе Федерального центра беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднево».

«Ребята будут настраивать дроны и разрабатывать алгоритмы для полета беспилотников. Кроме того, они запрограммируют мобильных роботов, которые выполнят автономную миссию на полигоне», — сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

Участникам предстоит решать задачи по автономной навигации, обходу препятствий и распознаванию объектов.

В финале принимают участие более 300 московских старшеклассников и школьники из более чем 20 регионов России. Победители получат значительные льготы при поступлении в ведущие технические университеты страны — от дополнительных баллов ЕГЭ до зачисления без экзаменов.

Олимпиада организована в рамках Московской олимпиады школьников по робототехнике, которая проводится с 2015 года. Помимо состязаний, участников ждет образовательная и развлекательная программа, а также технологическое шоу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дороги вдоль путей МЦД-4 в Очаково-Матвеевском обновят.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.