В Москве начался финал первой олимпиады по робототехнике

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 18 0

Более 300 старшеклассников будут программировать дроны в борьбе за льготы при поступлении в ведущие технические вузы.

Когда в Москве будет первой олимпиады по робототехнике

Фото: © РИА Новости/Александр Кондратюк

В Москве начался заключительный этап первой Открытой всероссийской технологической олимпиады по робототехнике «От кода к взлету». Об этом сообщает портал mos.ru.

Соревнования проходят с 16 по 22 декабря на базе Федерального центра беспилотных авиационных систем в индустриальном парке «Руднево».

«Ребята будут настраивать дроны и разрабатывать алгоритмы для полета беспилотников. Кроме того, они запрограммируют мобильных роботов, которые выполнят автономную миссию на полигоне», — сообщили в пресс-службе столичного Департамента образования и науки.

Участникам предстоит решать задачи по автономной навигации, обходу препятствий и распознаванию объектов.

В финале принимают участие более 300 московских старшеклассников и школьники из более чем 20 регионов России. Победители получат значительные льготы при поступлении в ведущие технические университеты страны — от дополнительных баллов ЕГЭ до зачисления без экзаменов.

Олимпиада организована в рамках Московской олимпиады школьников по робототехнике, которая проводится с 2015 года. Помимо состязаний, участников ждет образовательная и развлекательная программа, а также технологическое шоу.

