Сергей Собянин рассказал о дорожных улучшениях на севере Москвы

|
Александра Якимчук
Александра Якимчук

За год в этом округе столицы смогли реализовать 34 проекта.

Дорожные изменения на севере Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

За 2025 год в Северном административном округе (САО) Москвы было реализовано 34 дорожных проекта. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своем сайте.

«Новые пешеходные переходы и светофоры, перекрестки с „вафельной“ разметкой — с начала года были реализованы 34 идеи, нацеленные на повышение комфорта и безопасности дорожного движения», — проинформировал глава города.

За год в САО появилось 13 новых пешеходных перехода, четыре светофора, два островка безопасности. Шесть участков дорог получили дополнительные полосы движения, в четырех местах был изменен скоростной режим. На двух улицах выделили полосы для общественного наземного транспорта. В одном месте появилась вафельная разметка, и на двух улицах ввели одностороннее движение.

Многие изменения произошли на участках с высокой проходимостью пешеходов. Например, рядом со школами, больницами и остановками.

Дополнительные полосы увеличили пропускную способность на некоторых дорогах на 15%, и вафельная разметка ускорила движение на участке до 20%.

А введение одностороннего движения помогло избежать заторов в утренний и вечерний час-пик в местах, где нет возможности разъехаться двум встречным автомобилям.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дороги вдоль путей МЦД-4 в Очаково-Матвеевском обновят.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.



