Тренера «Зенита» Семака с женой задержали в аэропорту Мюнхена

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 18 0

Супругам назначили штраф за нарушение правил вывоза товаров из ЕС.

За что тренера Сергея Семака задержали в аэропорту Мюнхена

Фото: © РИА Новости/Иван Водопьянов

Главный тренер петербургского ФК «Зенит» Сергей Семак был задержан и оштрафован в аэропорту Мюнхена. Об этом сообщила его супруга Анна Семак в своем Telegram-канале.

По ее словам, пара прилетела в Германию по медицинским вопросам, а на обратном пути при оформлении tax free их завели в отдельный кабинет.

«Куда-то позвонили, пришли люди в форме, проводили в отдельный кабинет под предлогом „маленькой проблемы“, уверяя, что мы успеем на рейс, нас непременно подождут, все сотрудники предупреждены. Дальше как в тумане. Полиция, допрос, слово „crime“, подписи на бумагах в графе „обвиняемый“ и ощущение полной беспомощности», — написала Анна Семак.

Супругам пришлось заплатить внушительный штраф за приобретенные вещи, которые также были конфискованы. Анна Семак уточнила, что по действующим нормам граждане РФ не имеют право вывозить из Европы в Россию купленные вещи, чья стоимость выше 300 евро за товарную единицу.

