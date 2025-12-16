Загитова выступила на плавучей ТЭС на Чукотке и установила рекорд

Олимпийская чемпионка Алина Загитова попала в Книгу рекордов Гиннесса, выступив на палубе атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов» в Певеке. Об этом фигуристка поделилась в своем Telegram-канале.

«Я сделала это. Новый рекорд Книги рекордов России. Ради этого я полетела буквально на край Земли», — делится своими эмоциями Загитова в своем Telegram-канале.

В своем выступлении Алина сделала акцент не на сложных элементах, а на артистичности и выразительности.

«Мы с хореографом делали акцент на чистоте линий, выразительности жестов, красоте скольжения. Без сложных прыжков ты чувствуешь лед по-другому, ты становишься с ним одним целым», — рассказывает она о своем подходе к номеру.

Кадры этого выступления будут запечатлены в документальном фильме «Сердце Севера», премьера которого ожидается в 2026 году.

Это событие станет важной вехой не только в карьере Загитовой, но и в истории спорта, ведь она первая российская фигуристка, собравшая полный «большой шлем» фигурного катания — золото Олимпийских игр, чемпионата мира, континентального первенства и финала серии Гран-при.

