Загитова выступила на плавучей ТЭС на Чукотке и установила рекорд

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 41 0

Олимпийская чемпионка выступила на палубе атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов».

Какой новый рекорд установила фигуристка Алина Загитова

Фото: © РИА Новости/Андрей Фетисов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Олимпийская чемпионка Алина Загитова попала в Книгу рекордов Гиннесса, выступив на палубе атомной теплоэлектростанции «Академик Ломоносов» в Певеке. Об этом фигуристка поделилась в своем Telegram-канале.

«Я сделала это. Новый рекорд Книги рекордов России. Ради этого я полетела буквально на край Земли», — делится своими эмоциями Загитова в своем Telegram-канале.

В своем выступлении Алина сделала акцент не на сложных элементах, а на артистичности и выразительности.

«Мы с хореографом делали акцент на чистоте линий, выразительности жестов, красоте скольжения. Без сложных прыжков ты чувствуешь лед по-другому, ты становишься с ним одним целым», — рассказывает она о своем подходе к номеру.

Кадры этого выступления будут запечатлены в документальном фильме «Сердце Севера», премьера которого ожидается в 2026 году.

Это событие станет важной вехой не только в карьере Загитовой, но и в истории спорта, ведь она первая российская фигуристка, собравшая полный «большой шлем» фигурного катания — золото Олимпийских игр, чемпионата мира, континентального первенства и финала серии Гран-при.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что российского голкипера Матвея Сафонова, выступающего за парижский футбольный клуб «ПСЖ», стерли с командного фото перед стартом Межконтинентального кубка.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.45
-0.28 93.23
-0.33
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

10:38
Задержан напавший на учеников в школе в Подмосковье
10:30
В Подмосковье школьник напал на учащихся с ножом — есть погибшие
10:20
Загитова выступила на плавучей ТЭС на Чукотке и установила рекорд
10:10
Не смогла привязать ребенком? Как живет Тимати после рождения дочери
10:00
«Когда с мамой плохо, в жизни нет успеха»: откровения дочери Любови Успенской
9:44
Режиссеру Робу Райнеру перерезали горло во время семейного конфликта

Сейчас читают

Мохаммед Аль Тани: «Мир больше не нуждается в обещаниях. Ему нужна справедливость»
Илон Маск первым в истории достиг состояния в $600 млрд
Эра Огненной Лошади в правильном цвете: как украсить дом к Новому году
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026