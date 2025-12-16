Госдума приняла закон о переводе домовых чатов в мессенджер МАХ

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 42 0

Он также вводит новые требования к оформлению протоколов общих собраний собственников.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

ГД приняла закон о домовых чатах жильцов многоквартирных домов в мессенджере МАХ

Государственная дума приняла закон, обязывающий управляющие компании (УК), ресурсоснабжающие организации и региональных операторов взаимодействовать с жителями многоквартирных домов через домовые чаты в мессенджере МАХ. Об этом сообщили по итогам пленарного заседания.

Согласно документу, конкретный порядок такого взаимодействия установит Министерство строительства и ЖКХ РФ. Закон также вводит новые требования к оформлению протоколов общих собраний собственников.

Еще одно важное изменение — заменяется квалификационный экзамен для руководителей УК на независимую оценку квалификации.

Ранее, 2 декабря, стало известно о возможности подключения уведомлений с портала «Госуслуги» в мессенджере МАХ для получения информации о записях к врачу, статусах заявлений и штрафах.

Ранее 5-tv.ru рассказал, в Госдуме раскрыли, какие выплаты вырастут с 1 января 2026 года. Увеличенный МРОТ является нижним пределом для оплаты труда, и к нему привязаны многие пособия.

