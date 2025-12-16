Адвокат Долиной заявила, что у Полины Лурье были возможности распознать обман

Элина Битюцкая
Защита певицы утверждает, что покупательница могла предотвратить сделку.

Были ли у Лурье возможности распознать обман в деле Долиной

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Адвокат народной артистки Ларисы Долиной Мария Пухова заявила, что у покупательницы квартиры, предпринимательницы Полины Лурье, были все возможности, чтобы распознать несостоятельность сделки и предотвратить ее заключение. Об этом она сообщила в ходе рассмотрения дела в Верховном суде, передает корреспондент 5-tv.ru.

Пухова подтвердила готовность Долиной вернуть Лурье 112 миллионов рублей, полученных за квартиру, но категорически выступила против требования выселить певицу из жилья.

Афера с квартирой Долиной

История с квартирой Долиной получила широкий общественный резонанс в августе 2024 года, когда артистка публично заявила, что стала жертвой масштабной схемы мошенников. По ее словам, злоумышленники на протяжении четырех месяцев оказывали на нее психологическое давление, убеждая продать квартиру в центре Москвы якобы для сохранения денежных средств. В итоге деньги были переведены на так называемые «безопасные счета», а часть наличных передана курьеру.

Общий размер ущерба, по оценкам следствия, составил не менее 317 миллионов рублей.

По заявлению певицы возбудили уголовное дело. Параллельно с уголовным процессом Лариса Долина оспорила сделку по продаже квартиры в гражданском порядке. Суд восстановил ее право собственности на недвижимость, а Мосгорсуд и Второй кассационный суд признали это решение законным. В результате Полина Лурье, которая оформила покупку квартиры, осталась и без жилья, и без выплаченных средств.

Покупательница обратилась в высшую судебную инстанцию, чтобы добиться пересмотра дела.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что Полина Лурье потребовала принудительно выселить Ларису Долину из жилья.

