Обыски проходят в офисе ЧОП, охранявшем школу в подмосковном Одинцове

|
Под защитой организации находилась школа в Горках-2, где 15-летний ученик совершил нападение с ножом.

Какое ЧОП охраняло школу в Одинцове в Горках-2

В офисе частного охранного предприятия «ЩИТ», которое отвечало за безопасность школы в подмосковном Одинцове, проходят обыски. Об этом сообщил источник 5-tv.ru.

Школа в Горках-2, где 16 декабря 15-летний ученик совершил нападение с ножом, находилась под охраной этой компании. По данным источника, ЧОП «ЩИТ» обеспечивает безопасность многих социальных объектов и госучреждений, включая больницы и другие школы. Годовая выручка предприятия превышает два миллиарда рублей.

Штат организации превышает 200 сотрудников. Обыски проводятся в рамках расследования обстоятельств инцидента в школе.

Нападение школьника с ножом произошло ранее 16 декабря в общеобразовательной школе в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа. В результате инцидента пострадали три человека, один из них погиб. Нападавший был задержан, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о необходимости проанализировать все обстоятельства трагедии в школе Одинцовского городского округа и принять меры, чтобы подобные случаи не повторялись.

Глава региона назвал произошедшее тяжелой трагедией для Подмосковья и выразил соболезнования.

Обыски проходят в офисе ЧОП, охранявшем школу в подмосковном Одинцове
