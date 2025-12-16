На месте происшествия в школе в Одинцове обнаружен муляж взрывного устройства

Рита Цветкова
Рита Цветкова

Накануне подросток набросился на детей с ножом, один из пострадавших погиб.

В школе в Одинцове обнаружен муляж взрывного устройства

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

СК: На месте происшествия в школе в Одинцове обнаружен муляж бомбы

В школе в Одинцове, где 16 декабря подросток напал на детей с ножом, обнаружен муляж взрывного устройства. Об этом сообщила представитель главного управления Следственного комитета (ГУ СК) по Московской области Ольга Врадий в интервью журналистам ТАСС.

Нападение произошло 16 декабря в школе поселка Горки-2. Учащийся девятого класса принес в школу нож и атаковал детей — трое получили ранения, один ученик четвертого класса не пережил травм.

Подросток задержан сотрудниками правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело. Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о необходимости проанализировать все обстоятельства случившегося в школе Одинцовского городского округа и принять меры, чтобы подобные случаи не повторялись. Он назвал произошедшее тяжелой трагедией и выразил соболезнования. Подмосковный омбудсмен Ксения Мишонова пообещала помощь детям и взрослым после нападения в школе.

Прокуратора взяла на контроль расследование инцидента. Ранее 5-tv.ru также сообщал, что в офисе частного охранного предприятия (ЧОП), отвечавшего за безопасность в школе, проводятся обыски.

