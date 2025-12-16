В ООН сообщили о семи случаях казни российских военнопленных на Украине

Рита Цветкова
Четыре убийства зафиксированы, еще три расследуются.

В ООН сообщили о семи случаях казни российских военнопленных

Фото: © РИА Новости/Сергей Гунеев

Тюрк: УВКПЧ ООН изучает случаи казней и пыток военнопленных РФ на Украине

Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) располагает данными о семи казнях российских военнопленных на Украине. Часть инцидентов подтверждена, другие расследуются. Об этом заявил руководитель управления Фолькер Тюрк.

По его словам, представители организации беседовали с пленными из РФ, часть из них рассказала о жестоком обращении и пытках.

«Моя команда зафиксировала четыре случая казни российских военнопленных украинскими вооруженными силами, и мы изучаем достоверные заявления еще о трех подобных инцидентах», — сказал Тюрк журналистам РИА Новости.

После заявления ООН призвала Украину защитить пленных россиян от пыток и жестокости.

В октябре посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщал о вернувшихся из плена российских военных, которых пытали на электрическом стуле, избивали, натравливали на них собак. А летом в УВКПЧ ООН признали, что более половины захваченных киевским режимом пленников мучили и унижали.

С произволом регулярно сталкиваются и сами украинцы, которым до некоторых пор удавалось избежать мобилизации. Ранее, писал 5-tv.ru, боевик Вооруженных сил Украины (ВСУ) раскрыл методы работы военкоматов (Территориальный центр комплектования и социальной поддержки, ТЦК). Любой выход на улицу — это риск.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

