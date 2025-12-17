Россиянку оштрафовали за гирлянду в виде елки на машине

Эфирная новость 37 0

Водительница такси призналась, что просто хотела создать пассажирам новогоднее настроение.

Фото, видео: Кухмарь Кирилл/ТАСС;5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Автоинспекторы в Новосибирске не оценили слишком нарядное такси. Девушка-водитель украсила машину светящимися гирляндами, в том числе в виде елки, и поехала на открытие нового моста в городе.

Но поездка была недолгой. Праздничную машину остановили инспекторы и вынесли предписание снять гирлянды до 23 декабря. В противном случае водителя ждет двойное наказание.

«В случае если по истечении этого срока для добровольного устранения нарушения автомобиль будет снова остановлен, неважно, этим экипажем или другим, увидят, что выставлено указанное требование, и привлекут данную гражданку не только за нарушение, но и за невыполнение требований правоохранительных органов, что влечет арест на срок до 15 суток», — объяснил автоюрист Лев Воропаев.

Сама таксистка призналась, что просто хотела создать пассажирам новогоднее настроение.

Ранее 5-tv.ru рассказал о штрафах, которые грозят россиянам в новогодний период. Речь идет о «праздничных» нарушениях — распитии шампанского на улице, запуске фейерверков и ряда других.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.43
-0.02 93.81
0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 16 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:15
Минобрнауки утвердило минимальные баллы ЕГЭ для поступления в вузы
1:56
Сыну Роба Райнера предъявят два обвинения в убийстве
1:36
Как испортить праздник: в красной икре нашли опасные бактерии
1:17
Россиянку оштрафовали за гирлянду в виде елки на машине
0:58
Несколько килограммов за две недели: как гарантированно похудеть к Новому году
0:39
США полностью запретили въезд гражданам семи стран Азии и Африки

Сейчас читают

Торопился сесть в такси: мужчина погиб под колесами трамвая в Москве
«Тайный Санта» с подвохом: как офисные подарки превращаются в кошмар
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают
В Госдуме предложили выплачивать 13-ю зарплату медработникам и педагогам

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026