«Изменения давно напрашивались»: вводят новые правила бронирования в гостиницах

В 2026 году в России начнут действовать новые правила бронирования в гостиницах

С 2026 года в гостиницах России можно будет заселиться по водительским удостоверениям. Об этом РИА Новости рассказал программный директор факультета гостеприимства и индустрии спорта РАНХиГС Кирилл Яковлев.

С 1 марта 2026 года в РФ вступают в силу новые правила в сфере гостиничных и иных услуг. Они регулируют, в том числе, и процесс заселения. Например, теперь можно будет заселиться в номер по загранпаспорту или водительским правам.

«Изменение правил предоставления гостиничных услуг и услуг иных средств размещения давно напрашивались. Нормативная база обновляется в этой сфере полноценно впервые с 2020 года. Документ унифицирует регулирование для всех типов средств размещения: гостиниц, баз отдыха, кемпингов и прочих», — отметил Яковлев.

Он также добавил, что теперь отели не имеют права предоставлять «негарантированное бронирование». То есть если постоялец опаздывал к конкретному часу заселения, то бронь сгорала. Теперь гостиницы обязаны сохранять номер за не приехавшим гостем до часа расчета на следующие сутки.

Если человек отказывается от бронирования до дня заселения, то оплату за номер ему должны вернуть в полном размере. Но если гостиница была оповещена поздно, гость приехал с опозданием или вовсе не появился, то он обязан заплатить за комнату, но сумма не должна превышать оплату данного номера за сутки.

В одностороннем порядке отели могут отказать предоставлять номер, только если их сторона возместит путешественнику убытки, подчеркнул эксперт.

В бесплатный перечень обязательных услуг вошли: вызов скорой помощи, предоставление аптечек, тонометра и корреспонденции, а также подъем в определенное время по запросу гостя. Однако обеспечивать постояльцев кипятком гостиницы с марта 2026 года отели не обязаны, заметил Яковлев.

Также забронировать номер в гостинице, хостеле или в иных местах размещения туристов на различных агрегаторах можно будет, только если данное место состоит в специальном реестре. Это, по словам специалиста, позволит обеспечить прозрачность рынка и защиту потребителей.

