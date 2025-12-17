Лукашенко обозначил условия, при которых Украина перестанет существовать

Президент Белоруссии добавил, что европейцы заняли «очень глупую позицию» в вопросе помощи киевскому режиму.

Александр Лукашенко: Украины не будет, если она продолжит воевать

Украина годами провоцировала Россию, притесняя русскоязычное население. И сейчас, когда ситуация на поле боя складывается явно не в пользу ВСУ, у Киева есть последний шанс заключить мирное соглашение. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью известному американскому интернет-порталу. По его словам, пока на Банковой не заинтересованы в урегулировании.

«Если Украина считает, что она может победить Россию и готова дальше так воевать, то Украина вообще исчезнет с карты, вообще перестанет существовать. Но что самое опасное, что если этот конфликт будет продолжаться, и будет продолжаться эта эскалация, то это вообще может тяжело закончиться для Европы и для мира», — считает белорусский лидер.

Также Лукашенко подчеркнул, что европейцы заняли «очень глупую позицию», обещая Зеленскому бесконечную помощь, но не имея для этого достаточных ресурсов. Политик отметил, что решить вопрос быстро, как того хотят в Вашингтоне, вряд ли получится. И об этом Лукашенко предупреждал президента США Дональда Трампа. При этом глава республики убежден, что Москва как раз настроена на скорейшее урегулирование конфликта.

Лукашенко обозначил условия, при которых Украина перестанет существовать
