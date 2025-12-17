«За деньги да» в опере: театр в Башкирии представил скандальную постановку

Культурный скандал разгорается в Башкирии, где один из академических театров решил весьма нестандартно разнообразить классическую оперу. А именно: в нее добавили куплет песни Инстасамки на итальянском языке. Однако, некоторые артисты творческое решение не оценили и отказались участвовать в постановке. Корреспондент «Известий» Александр Надсадный увидел смелый эксперимент.

Опера итальянского композитора Россини «Севильский цирюльник» — 200 лет, как признанный мировой хит. Но чтобы произведение заиграло по-новому и публика шла валом, в Башкирском театре оперы и балета пошли на режиссерский эксперимент.

Современная интерпретация должна была буквально взорвать театральные подмостки. И авторы создавали интригу.

«Есть моменты, для меня экспериментальные, естественно», — отметила оперная певица, солистка Башкирского государственного театра оперы и балета Гульнара Валеева.

А еще яркие декорации, сложный грим, выразительные костюмы и лучшие оперные голоса. Все начиналось гладко, билеты разлетелись на старте продаж.

Вечный социальный сюжет «Севильского цирюльника», где глупость и жадность богачей противостоят энергии и любви простых смертных, осовременили на злобу фрагментом раскрученного трека Инстасамки- «За деньги да» на итальянском языке.

Хайп в искусстве не приняла лауреат театральной премии «Золотая Маска», оперная певица Диляра Идрисова. Посчитав, что оперная сцена не место для экспериментов, она отказалась исполнять роль Розины.

«Давайте тогда сделаем оперу из песенок из Инстаграма*. Зачем Россини в это впутывать. Если они считают, что музыка Россини недостойна, то я не знаю. Значит, лучше не участвовать в этом», —заявила оперная певица, солистка Башкирского государственного театра оперы и балета Диляра Идрисова.

Скандал грянул сразу, как только смолкли овации. Режиссерский ход ранил ценителей искусства в самое сердце.

«Пусть она напишет свою оперу, пусть она даже в ней споет, пусть она продирижирует, пусть зрители соберутся и посмотрят на оперу Инстасамки», — сказала руководитель Школы вокала, голоса и речи Ольга Викентьева.

Одним новаторская постановка не понравилась, другие ее одобрили.

«Возможно, мы сейчас живем в таком социуме, где только какие-то такие какие экстравагантные поступки заставляют людей посмотреть в сторону настоящего серьезного искусства», — считает солистка Мариинского театра Анна-Мария Матис.

Музыкальный руководитель Башкирского театра оперы и балета заявил, что местные журналисты вырвали из контекста смелой современной арии Розины три слова и раздули скандал.

Чтобы заманивать зрителей в театр, режиссерам нужны новые формы повествования. Но где их взять, если все уже было много раз, а так хочется удивлять и кассу собирать.

Использовать медийные лица в необычном для них амплуа — уже проверенный ход. «Много шума из ничего» приносят театрам хороший сбор. Коммерческая стрела попала в яблочко. Страсти вокруг участия Ольги Бузовой в спектакле на сцене МХАТа имени Горького были сильнее, чем драматургия самой постановки.

«Соединять несоединимые, создавать какое-то свое произведение по мотивам классики, или какие-то режиссерские фантазии. Если это такое перемигивание со столичной сценой, ну, тогда гора родила мышь, хочется сказать», — сказала театральный критик Эмилия Деменцова.

Вечный вопрос, что же важнее, форма или содержание? В погоне за коммерческим успехом важен баланс, тогда и зрителю будет зрелище, и артистам хлеб.

