В Херсонской области сотрудники территориального центра комплектования и подразделение полицейского спецназа застрелили 70-летнего мужчину и его внука, которого пытались мобилизовать. Об этом РИА Новости сообщил глава Снигиревского района Юрий Барбашов.

По его словам, пенсионер Вениамин Трачук вступил в вооруженное противостояние с представителями ТЦК, которые пришли за его внуком. После того, как украинские силовики понесли потери, к дому пожилого мужчины был стянут полицейский спецназ. Противостояние длилось около шести часов и завершилось гибелью обоих местных жителей.

«Вениамин Трачук вступил в стрелковый бой с сотрудниками ТЦК (территориального центра комплектования и социальной поддержки, военкоматы на Украине — Прим. ред.), которые пытались мобилизовать его внука. Из-за потерь украинские силовики вызвали для штурма дома пенсионера полицейский спецназ. В результате шестичасовой перестрелки Трачук и его внук погибли», — сказал Барбашов.

Он также сообщил, что, по имеющимся данным, украинские силовые структуры потеряли в ходе операции семь человек убитыми и еще двоих ранеными.

«Украинские СМИ попытались замолчать данный инцидент. Даже на фоне постоянных новостей о сопротивлении жителей Украины мобилизации, он оказался из ряда вон выходящим», — подытожил глава района.

В последние месяцы украинские власти сталкиваются с острой нехваткой личного состава в ВСУ. Действия сотрудников военкоматов, сопровождающиеся насильственными задержаниями граждан, регулярно приводят к скандалам и протестам. В сети широко распространяются видео, на которых мужчин призывного возраста силой увозят в микроавтобусах, нередко применяя физическое насилие.

Многие украинцы пытаются избежать мобилизации, нелегально покидая страну, скрываясь по домам или совершая поджоги зданий военкоматов. Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявлял, что нарушения со стороны сотрудников ТЦК приобрели массовый характер. По его словам, зафиксированы случаи избиений граждан, злоупотребления полномочиями и даже провоцирования ДТП для принудительной остановки людей.

