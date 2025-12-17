Фон дер Ляйен рассказала, когда руководство стран ЕС может украсть активы РФ

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 35 0

Глава Еврокомиссии также напомнила, что руководителям стран еврозоны предстоит определить механизм финансирования Незалежной в 2026 и 2027 годах.

Когда ЕС отдаст российские активы Украине

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Активы РФ останутся заблокированы, пока Евросоюз не решится их украсть

Активы России, замороженные ЕС, будут заблокированы до тех пор, пока руководство стран еврозоны не примет другого решения. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе выступления перед депутатами Европарламента в Брюсселе.

Фон дер Ляйен верит, что передача этих денег может оказаться «переломным моментом» в поддержке Украины и самой Европы, и напомнила, что руководителям стран еврозоны предстоит определить механизм финансирования Незалежной в 2026 и 2027 годах.

Ранее 5-tv.ru писал, что ЕС почти согласовал кражу активов России. Служба внешней разведки РФ установила, что сторонники использования финансов нашей страны для спонсирования киевского режима нашли недоработки европейского законодательства, которые позволят обойти вето стран, выступающих против.

Спикер МИД РФ Мария Захарова отмечала, что реакция России на передачу активов Украине окажется «сюрпризом» для ЕС и назвала действия главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, продвигавшей данный проект, неадекватными и не соответствующими занимаемому ей высокому посту.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.43
-0.02 93.81
0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:47
Пенсионерка из Крыма потеряла полмиллиона рублей из-за крема
17:30
Фон дер Ляйен рассказала, когда руководство стран ЕС может украсть активы РФ
17:18
Чиновников из Челябинской области подозревают в хищении почти трех млрд рублей
17:03
Обездвиживал и издевался: в Ленобласти мужчина связывал шестилетнего ребенка сожительницы скотчем
16:55
Песков: с каждой новой встречей Уиткофф все лучше понимает позицию России
16:50
ЕС может украсть российские активы без согласия Бельгии

Сейчас читают

Если нефть дешевая, быстро растет спрос и падает добыча: что ждать от $ 50 за баррель?
У школы в Одинцове появился народный мемориал в память о погибшем ученике
Путин выступил на расширенной коллегии Минобороны РФ
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026