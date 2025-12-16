По информации российской Службы внешней разведки, Лондон хочет оправдать хищение средств, используя лазейки в договорах.

И очень спешит в поисках денег для Украины, чтобы усилить ее переговорные позиции и ослабить давление США. И пока Белый дом изучает мнения сторон, на саммите в Берлине европейцы вновь обсуждают военную поддержку Киева. Корреспондент «Известий» Виталий Ханин продолжит.

Два дня переговоров — и вот итог: Зеленский продолжает свой европейский вояж, теперь летит в Нидерланды и предлагает два плана — или ему должны дать много денег на восстановление, или много денег на войну. Для этого надо украсть замороженные российские активы. И европейцы уже почти согласны. Они даже разработали свой план, как обойти вето сразу нескольких стран, которые воровать не хотят. Окончательное решение должны принять сегодня.

«Для этого у нас есть правовая основа в Договоре ЕС — статья 122, которая позволяет принимать решение квалифицированным большинством», — заявил федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц.

Как своровать — решили, но в остальном договоренностей пока нет. Европейские лидеры, которые, как привязанного, водят Зеленского по пресс-конференциям, вроде бы согласны на мир, но это только на словах. В реальности — договорились ввести войска на Украину, как только будет достигнуто хотя бы перемирие. Стармер словно специально говорит об этом, зная российские «красные линии».

«Мы поручили им разработать планы для обороны в воздухе, на море и на суше, а также для наращивания собственных возможностей Украины. Так что теперь у нас есть военные планы в каждой из этих областей, которые предполагают, в том числе, развертывание сил на суше», — сказал премьер-министр Великобритании Кир Стармер.

И здесь характерна оговорка переводчика Зеленского, которая перевела слово «troops», то есть солдаты, так, как это и должно закончиться, если на Украине появятся войска НАТО. Польша, кстати, уже предусмотрительно отказалась от подобной сомнительной перспективы.

Это вообще был день оговорок. Вот Мерц на том же брифинге случайно рассказывает, кто на самом деле принимает все решения.

«Ключевым вопросом остается территориальное урегулирование. Ответ на него может дать только украинский народ и американский президент… украинский президент», — сказал Мерц.

Но американцы уже устали от непоследовательности партнеров. Politico пишет, что США давят на Украину знакомой формулировкой: каждое следующее предложение будет хуже предыдущего. Сейчас речь идет о гарантиях безопасности по типу Пятой статьи НАТО, но подчеркивается, что эта опция не будет доступна вечно.

«Проблема в том, что они захотят положить этому конец, а потом передумают. И Украина захочет положить этому конец, а потом передумает. Поэтому мы должны заставить их прийти к единому мнению», — сказал президент США Дональд Трамп.

Что за стороны меняют позиции — можно отследить по заявлениям.

Американские представители сообщают, что позиции сторон согласованы на 90%, но есть нюансы. Украинцы решили, что они хотят получить Запорожскую атомную станцию и самостоятельно решать, сколько электричества выделять новым российским регионам. Об этом пишет Guardian. Киевские СМИ сообщают, что армию Зеленский и Ко хотят оставить на уровне 800 тысяч человек. Ну и главное — территории. Донбасс Зеленский отдавать не хочет. Трамп логично заметил — поздно.

«Смотрите, они уже потеряли территории, если честно. Территория потеряна», — сказал Трамп.

Начался третий день переговоров в Берлине, американцы уже уехали, а воз и ныне там. Пока там каждое утро встречаются лебедь, рак и щука, Россия регулярно напоминает о договоренностях, достигнутых в Анкоридже. И предлагает посмотреть на реалии на земле, где у ВСУ началась «болезнь котлов».

Axios со ссылкой на американских чиновников пишет, что сегодня уже в Майами пройдут переговоры американских и украинских военных, где будут как раз изучать карты. Видимо, чтобы наглядно донести до Киева: Россия так или иначе достигнет своих целей, и лучше соглашаться уже сейчас на мирный вариант.

