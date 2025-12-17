В мессенджере МАХ зарегистрировались 75 миллионов пользователей

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина 33 0

Среднесуточная аудитория платформы в декабре составила 45 миллионов человек.

Сколько пользователей в мессенджере Макс

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В российском мессенджере МАХ зарегистрировались уже 75 миллионов человек. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

Среднесуточная аудитория мессенджера в декабре составила 45 миллионов человек. При этом с момента его запуска пользователи отправили более шести с половиной миллиардов сообщений и совершили свыше двух миллиардов звонков.

Отмечается, что в МАХ блогеры, компании и государственные организации создали уже более 122 тысяч публичных каналов. В сумме эти паблики собрали более 35 миллионов подписчиков. Самые популярные — каналы «Кремль. Новости», «Артемий Лебедев», «РИА Новости», «RT на русском» и «Едим дома».

Ранее 5-tv.ru писал, что сервис VK Видео подвел итоги 2025 года. Так, за год количество авторов выросло в два раза, а приложение установили свыше 91 миллиона раз. Платформа, исходя из данных Mediascope, является лидером в России по ежедневной и ежемесячной аудитории. Ежедневные заходы пользователей превысили 40 миллионов в первой неделе декабря. Тогда как ежемесячная аудитория составила 77 миллионов пользователей в ноябре. Среднее время просмотра в сутки выросло на 40%.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.43
-0.02 93.81
0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

13:05
Захарова предложила Украине задуматься, как она оказалась «рядом с медведем»
13:01
Назван лучший футболист 2025 года по версии ФИФА
12:55
Шесть часов перестрелки: сотрудники ТЦК в Херсонской области убили пенсионера и его внука
12:50
«За деньги да» в опере: театр в Башкирии представил скандальную постановку
12:45
ВС РФ освободили Герасимовку в Днепропетровской области
12:30
Гордость страны: подробности о Национальном центре «Россия» в Ханты-Мансийске

Сейчас читают

Если нефть дешевая, быстро растет спрос и падает добыча: что ждать от $ 50 за баррель?
«Носители заповедей»: Григорий Гладков дал совет родителям современных детей
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026