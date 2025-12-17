Не только в Новый год: как много майонеза едят россияне

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

За последнее десятилетие потребление выросло, прежние значения варьировались от 4,7 до 4,8 килограммов в год на человека.

Где и сколько майонеза едят в России

Фото: 5-tv.ru

Росстат: в России съедают в среднем 5,6 кг майонеза на человека в год

В России в среднем съедают 5,6 килограмма майонеза в год на человека. Об этом сообщило издание aif.ru со ссылкой на данные Росстата и Масложирсоюза.

За последнее десятилетие потребление выросло, прежние значения варьировались от 4,7 до 4,8 килограммов.

«В целом на планете на каждого землянина приходится по одному килограмму майонеза в год, но в Великобритании, Ирландии, Швеции, Бельгии, Голландии, США и Канаде — больше десяти килограммов на человека в год», — отмечает издание.

По словам доцента Финансового университета Дмитрия Морковкина, высокое потребление в России во многом связано с традиционными блюдами, такими как салат оливье.

«Просто он нам подходит больше, чем всем остальным», — пояснил эксперт.

География потребления неравномерна: лидером стал Забайкальский край (7,2 килограммов на человека), а в Туве показатель минимален — 3,2 килограммов. Морковкин объясняет это этнокультурными различиями — в Туве другие вкусовые предпочтения.

На втором месте — Северная Осетия (7,1 килограммов), где майонез часто используют для приготовления традиционного соуса цахтон.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какими легкими блюдами разнообразить новогодний стол.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

