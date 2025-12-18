Запасаемся гречкой? Аналитики предсказали временное падение цены на нефть

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Снижение цен вызвано ростом предложения от ОПЕК+ и сезонным спадом спроса.

Будет ли падение цены на нефть

Фото: 5-tv.ru

Аналитик Шапошников предсказал падение цены на нефть до 50 долларов за баррель

Мировые цены на нефть приближаются к отметке 50 долларов за баррель, что может оказать давление на доходы нефтедобывающих стран. Однако эксперты уверены, что такое падение будет временным, пишет EADaily.

Стоимость нефти марки Brent опустилась ниже 60 долларов 15 декабря.

«Участники соглашения ОПЕК+ много вывели на мировой рынок нефти. Примерно 2,88 миллиона баррелей в сутки. Поэтому, конечно, рынок должен это все переварить», — пояснил ведущий аналитик ФНЭБ Игорь Юшков.

Он отметил, что с апреля ОПЕК+ планирует дальнейшее повышение добычи, что усилит перепроизводство.

Советник управляющего фонда «Индустриальный код» Максим Шапошников допустил, что в условиях низкого сезона нефть может оказаться и в ценовой зоне 50 долларов за баррель, но считает такую цену неустойчивой в долгосрочной перспективе.

По его мнению, сокращение добычи в США может вернуть цены в диапазон 60–70 долларов в течение полугода.

Эксперты отметили и положительные стороны. Низкие цены простимулируют рост потребления и вынуждают нерентабельные проекты, особенно в американском сланцевом секторе, сокращать добычу.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что США предложили Европе вернуть Россию в мировую экономику.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

