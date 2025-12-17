У школы в Одинцово появился народный мемориал в память о погибшем ученике

У здания школы в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа появился стихийный мемориал в память о школьнике, погибшем после нападения подростка. Кадры с места трагедии оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Местные жители приносят к школьному забору мягкие игрушки, букеты и лампады на батарейках. Рядом установлена рамка с надписью «Малыш — Горки-2 скорбят». К отдельным игрушкам прикреплены записки со словами поддержки и соболезнования родным погибшего ребенка.

Нападение с применением ножа произошло в учебном заведении 16 декабря. В результате атаки погиб один ученик. По данным источника 5-tv.ru, в школе отсутствовали металлоискатели. После случившегося преподаватели организовали экстренную эвакуацию учащихся.

Подозреваемый был задержан, пострадавших доставили в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Во время допроса нападавший, по предварительной информации, признал свою вину.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о необходимости детального анализа причин трагедии, подчеркнув, что подобное не должно повториться. В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный отметил, что действия сотрудников охраны школы обязательно получат правовую оценку.

