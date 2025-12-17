У школы в Одинцово появился народный мемориал в память о погибшем ученике

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова Эксклюзив 586 0

Жители продолжают нести цветы и игрушки к ограде школы, где в результате нападения погиб ребенок.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

У здания школы в поселке Горки-2 Одинцовского городского округа появился стихийный мемориал в память о школьнике, погибшем после нападения подростка. Кадры с места трагедии оказались в распоряжении 5-tv.ru.

Местные жители приносят к школьному забору мягкие игрушки, букеты и лампады на батарейках. Рядом установлена рамка с надписью «Малыш — Горки-2 скорбят». К отдельным игрушкам прикреплены записки со словами поддержки и соболезнования родным погибшего ребенка.

Нападение с применением ножа произошло в учебном заведении 16 декабря. В результате атаки погиб один ученик. По данным источника 5-tv.ru, в школе отсутствовали металлоискатели. После случившегося преподаватели организовали экстренную эвакуацию учащихся.

Подозреваемый был задержан, пострадавших доставили в Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Во время допроса нападавший, по предварительной информации, признал свою вину.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о необходимости детального анализа причин трагедии, подчеркнув, что подобное не должно повториться. В свою очередь заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный отметил, что действия сотрудников охраны школы обязательно получат правовую оценку.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.43
-0.02 93.81
0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

14:45
Белоусов назвал ключевым вопросом формирование войск беспилотных систем
14:40
В России запретят продавать табак и вейпы на остановках общественного транспорта
14:35
Белоусов отметил снижение потенциала украинской армии в 2025 году
14:32
Белоусов: НАТО усиленно готовится к войне с РФ
14:20
«Последний оплот ВСУ»: Белоусов о боях за Константиновку
14:19
Путин: Россия выступает за выстраивание равноправного сотрудничества с Западом

Сейчас читают

Если нефть дешевая, быстро растет спрос и падает добыча: что ждать от $ 50 за баррель?
Юрист назвал максимальный срок для напавшего на школу в Одинцово подростка
«Носители заповедей»: Григорий Гладков дал совет родителям современных детей
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают

Интересные материалы

👩Лунный гороскоп денежных стрижек зимой 2025-2026 — видео
💰 Гороскоп на деньги на зиму 2025-2026 для знаков зодиака
Любовный гороскоп зима 2025-2026 для знаков зодиака: видео
🌌Гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2025 — 2026