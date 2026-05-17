В Эрмитаже задержали петербуржца, севшего на Большой императорский трон

Светлана Стофорандова Журналист

Мужчину доставили в отдел полиции.

Росгвардия сняла посетителя с трона в Эрмитаже

Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин

В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали посетителя Эрмитажа, который сел на Большой императорский трон. Об этом сообщили в главном управлении Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

«Посетитель музея, находясь в Георгиевском зале Эрмитажа, зашел за веревочное ограждение и сел на Большой императорский трон», — говорится в сообщении ведомства.

Нарушителем оказался 45-летний местный житель Санкт-Петербурга. Уточняется, что мужчина пытался спровоцировать конфликт с сотрудниками музея.

Работники оперативно сообщили о дебошире росгвардейцам. При задержании мужчина активно сопротивлялся, но его удалось успокоить и доставить в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что это не первый случай, когда посетители решают почувствовать себя монархами. Один из таких нарушителей даже повредил трон императора Павла I, сев на него. Эрмитаж оценил стоимость реставрации в более 800 тысяч рублей и потребовал взыскать эту сумму с мужчины, выслав ему досудебную претензию. Однако нарушитель ее проигнорировал.

