В Эрмитаже задержали петербуржца, севшего на Большой императорский трон
Мужчину доставили в отдел полиции.
Фото: © РИА Новости/Владимир Вяткин
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Санкт-Петербурге сотрудники Росгвардии задержали посетителя Эрмитажа, который сел на Большой императорский трон. Об этом сообщили в главном управлении Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.
«Посетитель музея, находясь в Георгиевском зале Эрмитажа, зашел за веревочное ограждение и сел на Большой императорский трон», — говорится в сообщении ведомства.
Нарушителем оказался 45-летний местный житель Санкт-Петербурга. Уточняется, что мужчина пытался спровоцировать конфликт с сотрудниками музея.
Работники оперативно сообщили о дебошире росгвардейцам. При задержании мужчина активно сопротивлялся, но его удалось успокоить и доставить в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что это не первый случай, когда посетители решают почувствовать себя монархами. Один из таких нарушителей даже повредил трон императора Павла I, сев на него. Эрмитаж оценил стоимость реставрации в более 800 тысяч рублей и потребовал взыскать эту сумму с мужчины, выслав ему досудебную претензию. Однако нарушитель ее проигнорировал.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
50%
Нашли ошибку?