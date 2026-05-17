Беспилотник ВСУ повредил крышу в детском лагере «Спутник» под Таганрогом
Пожара на месте происшествия удалось избежать.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
В Ростовской области обломки сбитого беспилотника ВСУ повредили здание в детском оздоровительном лагере «Спутник» под Таганрогом. О последствиях атаки в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.
«В селе Натальевка Неклиновского района в результате падения обломков БПЛА повреждена крыша одного из строений в детском оздоровительном комплексе «Спутник», — написал он в личном блоге.
По словам главы области, пожара на месте происшествия удалось избежать, пострадавших нет.
Сейчас на территории оздоровительного комплекса работают экстренные службы. Губернатор подчеркнул, что держит ситуацию под личным контролем.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ сегодня нанесли удар беспилотником и по детскому саду в Энергодаре. Как сообщил мэр города Максим Пухов, корпус не использовался в учебном процессе, поэтому в результате атаки никто не пострадал. Однако в здании повреждены окна, а по территории разбросаны обломки. Угроза повторных атак остается.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 17 мая
- В Энергодаре беспилотник ВСУ атаковал здание детского сада
- 17 мая
- Захарова: под звуки «Евровидения» Киев на деньги ЕС совершил массовый теракт
- 17 мая
- Силы ПВО за сутки уничтожили более 1000 дронов ВСУ и восемь авиабомб
- 17 мая
- Силы ПВО за ночь уничтожили 556 украинских дронов над 16 регионами России
- 15 мая
- Еще четверо раненых: ВСУ продолжают БПЛА-атаки на Белгородскую область
- 15 мая
- Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде
- 15 мая
- В школах и детсадах района Рязани отменили занятия и уроки после атаки БПЛА
- 15 мая
- Три человека погибли и 12 пострадали в результате атаки ВСУ на Рязань
- 15 мая
- Пострадали жилые дома и люди: Рязанскую область атаковали дроны ВСУ
- 15 мая
- Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников ВСУ
Читайте также
50%
Нашли ошибку?