Беспилотник ВСУ повредил крышу в детском лагере «Спутник» под Таганрогом

В Ростовской области обломки сбитого беспилотника ВСУ повредили здание в детском оздоровительном лагере «Спутник» под Таганрогом. О последствиях атаки в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«В селе Натальевка Неклиновского района в результате падения обломков БПЛА повреждена крыша одного из строений в детском оздоровительном комплексе «Спутник», — написал он в личном блоге.

По словам главы области, пожара на месте происшествия удалось избежать, пострадавших нет.

Сейчас на территории оздоровительного комплекса работают экстренные службы. Губернатор подчеркнул, что держит ситуацию под личным контролем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ сегодня нанесли удар беспилотником и по детскому саду в Энергодаре. Как сообщил мэр города Максим Пухов, корпус не использовался в учебном процессе, поэтому в результате атаки никто не пострадал. Однако в здании повреждены окна, а по территории разбросаны обломки. Угроза повторных атак остается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.