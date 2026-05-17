Беспилотник ВСУ повредил крышу в детском лагере «Спутник» под Таганрогом

|
Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 54 0

Пожара на месте происшествия удалось избежать.

Атака дрона ВСУ на село Натальевка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Атака беспилотников на регионы России

В Ростовской области обломки сбитого беспилотника ВСУ повредили здание в детском оздоровительном лагере «Спутник» под Таганрогом. О последствиях атаки в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

«В селе Натальевка Неклиновского района в результате падения обломков БПЛА повреждена крыша одного из строений в детском оздоровительном комплексе «Спутник», — написал он в личном блоге.

По словам главы области, пожара на месте происшествия удалось избежать, пострадавших нет.

Сейчас на территории оздоровительного комплекса работают экстренные службы. Губернатор подчеркнул, что держит ситуацию под личным контролем.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что ВСУ сегодня нанесли удар беспилотником и по детскому саду в Энергодаре. Как сообщил мэр города Максим Пухов, корпус не использовался в учебном процессе, поэтому в результате атаки никто не пострадал. Однако в здании повреждены окна, а по территории разбросаны обломки. Угроза повторных атак остается.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Атака беспилотников на регионы России
17 мая
В Энергодаре беспилотник ВСУ атаковал здание детского сада
17 мая
Захарова: под звуки «Евровидения» Киев на деньги ЕС совершил массовый теракт
17 мая
Силы ПВО за сутки уничтожили более 1000 дронов ВСУ и восемь авиабомб
17 мая
Силы ПВО за ночь уничтожили 556 украинских дронов над 16 регионами России
15 мая
Еще четверо раненых: ВСУ продолжают БПЛА-атаки на Белгородскую область
15 мая
Дрон ВСУ атаковал многоквартирный дом в Белгороде
15 мая
В школах и детсадах района Рязани отменили занятия и уроки после атаки БПЛА
15 мая
Три человека погибли и 12 пострадали в результате атаки ВСУ на Рязань
15 мая
Пострадали жилые дома и люди: Рязанскую область атаковали дроны ВСУ
15 мая
Собянин сообщил об уничтожении пяти летевших на Москву беспилотников ВСУ
+24° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 50%
73.13
-0.01 85.18
-1.11
Прическа на удачу и деньги: лунный гороскоп стрижек на лето 2026 для знак...

Последние новости

19:45
Секретные военные базы Израиля обнаружили на западе Ирака
19:30
Связь характера и эротики: о чем говорят сексуальные фантазии
19:15
«Двойка — не трагедия»: как научить ребенка не бояться плохих оценок
19:10
Гимнастка Борисова победила в многоборье на втором этапе «Кубка сильнейших»
19:00
Не потеряться в сомнениях и сохранить опору: таро-прогноз на неделю с 18 по 24 мая
18:40
Следователи выяснили, что стало причиной взрыва на АЗС в Пятигорске

Сейчас читают

«Двойка — не трагедия»: как научить ребенка не бояться плохих оценок
Самойлова задолжала ФНС и РКН более четырех миллионов рублей
Почти год без единой зацепки: поиски семьи Усольцевых возобновят в начале июня
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео