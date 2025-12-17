Чиновников из Челябинской области подозревают в хищении почти трех млрд рублей

Обыски проходят в Министерстве дорожного хозяйства Челябинской области. Сотрудников подозревают в хищении почти трех миллиардов рублей при строительстве и ремонте дорог. Один действующий и два бывших чиновника уже задержаны.

Утром силовики нагрянули к ним в дома и в рабочие кабинеты. Расследование дела о растрате началось еще в конце 2024 года из-за нескольких эпизодов возможного злоупотребления полномочиями. Тогда фигурантами стали десять человек, и вот теперь в деле появились новые имена. По мнению следствия, преступная группа действовала еще во времена бывшего губернатора области. Он объявлен в розыск.

