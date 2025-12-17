Обездвиживал и издевался: в Ленобласти мужчина связывал шестилетнего ребенка сожительницы скотчем

|
Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 34 0

Заведено уголовное дело об истязании малолетнего.

Жителя Ленобласти задержали за истязание несовершеннолетнего

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мужчина в Ленобласти связывал шестилетнего ребенка сожительницы скотчем

Житель Ленобласти связывал сына своей сожительницы скотчем. В связи с этим Следственный отдел по городу Гатчина Следкома РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального ведомства.

Правоохранители усмотрели в действиях подозреваемого признаки преступления, предусмотренного пунктом «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (Истязание несовершеннолетнего).

Следователи считают, что 37-летний мужчина умышленно обездвиживал мальчика 2019 года рождения, чтобы причинить ему физические и психические страдания. Изверга задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

СК ходатайствует о заключении его под стражу. В ходе следственных действий правоохранители установят обстоятельства, причины и условия, в которых обвиняемый издевался над ребенком. Также следователи оценят работу профилактических органов по защите безопасности пострадавшего мальчика.

Ранее 5-tv.ru писал, что вокруг подмосковного рехаба для наркозависимых «Антонов PRO» разгорелся скандал из-за крайне жестокого обращения с пациентами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

-6° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
79.43
-0.02 93.81
0.58
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 17 декабря, для всех знаков зодиака

Последние новости

17:47
Пенсионерка из Крыма потеряла полмиллиона рублей из-за крема
17:30
Фон дер Ляйен рассказала, когда руководство стран ЕС может украсть активы РФ
17:18
Чиновников из Челябинской области подозревают в хищении почти трех млрд рублей
17:03
Обездвиживал и издевался: в Ленобласти мужчина связывал шестилетнего ребенка сожительницы скотчем
16:55
Песков: с каждой новой встречей Уиткофф все лучше понимает позицию России
16:50
ЕС может украсть российские активы без согласия Бельгии

Сейчас читают

Если нефть дешевая, быстро растет спрос и падает добыча: что ждать от $ 50 за баррель?
У школы в Одинцове появился народный мемориал в память о погибшем ученике
Путин выступил на расширенной коллегии Минобороны РФ
Надежда на воссоединение: меры безопасности принца Гарри в Британии пересматривают