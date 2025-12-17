Обездвиживал и издевался: в Ленобласти мужчина связывал шестилетнего ребенка сожительницы скотчем

Мужчина в Ленобласти связывал шестилетнего ребенка сожительницы скотчем

Житель Ленобласти связывал сына своей сожительницы скотчем. В связи с этим Следственный отдел по городу Гатчина Следкома РФ по Ленинградской области возбудил уголовное дело. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального ведомства.

Правоохранители усмотрели в действиях подозреваемого признаки преступления, предусмотренного пунктом «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (Истязание несовершеннолетнего).

Следователи считают, что 37-летний мужчина умышленно обездвиживал мальчика 2019 года рождения, чтобы причинить ему физические и психические страдания. Изверга задержали, в ближайшее время ему предъявят обвинение.

СК ходатайствует о заключении его под стражу. В ходе следственных действий правоохранители установят обстоятельства, причины и условия, в которых обвиняемый издевался над ребенком. Также следователи оценят работу профилактических органов по защите безопасности пострадавшего мальчика.

