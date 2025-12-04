Кормили кипятком: пациентов элитного рехаба в Подмосковье не лечили, а калечили

В Подмосковье разгорается скандал, связанный с новым рехабом для наркозависимых. Силовики нагрянули в элитный центр «Антонов PRO». По свидетельствам очевидцев, пациентов в нем не лечили, а калечили. Задержаны основатель центра и другие сотрудники. Корреспондент «Известий» Кирилл Солодков расскажет об ужасах, которые они творили.

Элитный рехаб, а по сути дорогостоящая пыточная, скрывалась за неприметным забором в Подмосковье. Типичный двухэтажный особняк: светлая гостиная, мягкие диваны и жесткий распорядок. Дважды в день молитва, медитация и обливание ледяной водой. За непослушание наказание книгой, чтение или удары по голове — еще предстоит выяснить следователям.

«Плохо, избивали, насиловали, кормили плохо, посчитали — на одного человека получалось 12 рублей 50 копеек в сутки. Протухшую курицу одну делили на 40 человек», — рассказал пациент рехаба Евгений Конин.

По рассказам тех, кому удалось вырваться с «оздоровительных курсов», постояльцев рехаба морили голодом и регулярно пытали.

«Я забрала больного человека, они мне сделали из нее больную. Там людей держали год-два, в других домах по три, их там морят голодом, кормят кипятком», — сообщила сестра пациентки Анастасия.

Основал этот конвейер страданий бывший осужденный наркодилер Максим Антонов. Он обещал клиентам разорвать оковы зависимостей, но в итоге приковывал своих узников к деревянным койкам. Владельца псевдоклиники и его подельников уже задержали.

«Незаконно удерживали постояльцев, лишали их возможности свободно передвигаться, а также систематически применяли в отношении последних насилие», — подчеркнула руководитель пресс-службы прокуратуры Московской области Екатерина Короткова.

В социальных сетях рехаб Антонова позиционировали как элитную реабилитацию. На сайте — многочисленные видео, на которых сам владелец в обнимку со звездами шоу-бизнеса. Тимати, Нилетто, рэпер Птаха — вот только никто из артистов и не догадывался, что подсвечивает преступный бизнес. Объясняют, мол, Антонов подходил с обычной просьбой — сделать фото и передать привет.

Такой грязный пиар работал: несмотря на внушительный ценник от 50 тысяч, филиалы сети были забиты под завязку. Куда уходили круглые суммы, можно только догадываться. В соцсетях Антонов вместе с супругой — она тоже работала в клинике якобы психологом — на дорогих курортах и в элитных автомобилях.

«Находится дом под это, допустим, находятся пациенты, и родителям начинают активно продавать, что это реабилитация, что у нас здорово. И здесь даже дело не в конкретном примере, а в том, что таких центров достаточно много, их полно. До поры до времени они находятся в тени, пока не создается такой вот прецедент, когда все это выходит наружу», — сообщила заместитель председателя правления национального антинаркотического союза Алина Рудакова.

«Антонов PRO» лишь верхушка айсберга, таких «неугасимых надежд» и «галактик» по стране сотни. Особняк, забор, двухэтажные нары и десятки несчастных родителей — готовый бизнес на чужой боли.

«Наркотики изменяются, особенно химические, страшные ломки происходят», — добавил бывший начальник отдела антинаркотического управления следственного департамента МВД России Сергей Пелих.

Анна Хоботова, чья сеть охватывала четыре региона, одевалась в люкс и давала советы в соцсетях, а в ее центрах детей били до переломов, насиловали и доводили до сепсиса.

«Следы ожогов. Сигареты, что ли, тушили, я не понимаю. Там рассечение спины, вот тут, на запястьях, все в синяках, то есть он связанный был. До чего довели ребенка? Сепсис, пневмония, у него почки отказали», — рассказала мать пострадавшего Светлана.

Пока нет закона, регулирующего эту сферу, частные тюрьмы будут только множиться. Родители, отчаявшись помочь ребенку с гаджет-зависимостью, платят 150 тысяч в месяц, чтобы его «перепрошили», а он попадает в руки к судимым «воспитателям». Печальная история центров Ройзмана повторяется, но уже в масштабах страны.

